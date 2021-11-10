【MIRRORXERROR星蹤】MIRROR總動員現身簡佈會　教主新戲首映193開通戀愛熱線

▲ 人氣男團MIRROR和ERROR活動不斷！

人氣男團MIRROR和ERROR大受歡迎，16子頻頻出席活動，而一眾鏡粉和404亦忙於出動支持偶像。

本周活動包括MIRROR 12位成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤齊集新聞簡佈會；教主主演的電影《假冒女團》將舉行優先場及首映；郭嘉駿（193）有份主持的《晚吹 - 戀講嘢》增設戀愛熱線等。

【叱咤樂壇】姜濤真心盼MIRROR得獎 12子齊撐193+馮允謙+林家謙

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MIRROR總動員現身

csl.將於11月15日在尖沙咀舉行有關5G企劃的新聞簡佈會，香港電訊集團董事總經理許漢卿女士、香港移動通訊有限公司個人流動通訊業務董事總經理林國誠先生以及男子組合MIRROR 12位成員將會一同出席活動，十分熱鬧！

【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下 炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱

▲ （IG圖片）

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教主新戲首映

由教主、蘇皓兒、陳紫萱、李靜儀、李炘頤及陳葦璇等新生代演員演出的港產喜劇《假冒女團》將於11月25日正式上映，並於11月21日舉行優先場讓一眾戲迷率先觀賞電影，屆時一眾主要演員將會出席，神徒有機會與教主見面。

▲ （ViuTV截圖）

193開通戀愛熱線

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193、譚凱倫、鄭伊琪及郭奕芯擔任節目主持，每集講述年輕女生的愛情話題。節目最近開通了戀愛熱線，193更表明有機會親自回覆大家，相信一眾老婆定必「炸爆」熱線。