【長跑天后】長跑媽媽被女兒黏纏無礙練習　姚潔貞渣馬奪冠劍指巴黎奧運

▲ 「長跑天后」姚潔貞，因疫情雖與東奧擦肩而過，惟她未有言棄，上月於渣馬奪冠。這位已為人母的「跑后」，最新的目標為明年的亞運及3年後的奧運。

今年本港運動員在東京奧運的傑出表現，令全城久違地燃起一股久久未散的運動熱潮。原本有望晉身賽事的本地「長跑天后」姚潔貞，因疫情而錯失一個又一個的資格賽，終與東奧擦肩而過。然而她未有言棄，出戰全運會後再於不久前的渣馬奪冠。這位已為人母的「跑后」，仍然堅持在跑道上拼搏。

運動員的生涯短暫，且大多只局限於十多歲至三十多歲那段黃金歲月。而早在中學已在本地田徑界嶄露頭角的姚潔貞，卻在大學畢業，甚至工作3年後，才正式轉為全職運動員。

她自己亦笑稱：「算遲㗎！」讓本來做護士的她下定決心專攻長跑的原因，姚笑着指向身旁的丈夫陳家豪說：「因為他囉！」原來兩人從學界田徑比賽開始就認識，是互相打氣的戰友，也是愛打鬧的鬼馬情侶。交往8年後結為夫妻，至今共度過15個年頭，是名副其實的「長跑夫妻」。

▲ 姚潔貞與丈夫陳家豪同樣為長跑好手。圖為兩人參加香港渣馬的合照。（被訪者提供）

身兼教練、老師和運動員的陳家豪同樣是長跑好手，當年察覺太太具長跑潛質，游說她轉全職。「當時只將長跑視作個人興趣、一個努力的目標。中學時多跑800、1,500米，最多5,000米。但後來做護士，只能在工餘時練跑，就很難衝，漸漸改變了訓練方式，少了衝，但跑的距離變長。就這樣開始跑10公里、半馬，發現成績也有進步。」

我記得那時即將近2012年的倫敦奧運，然後大家發現馬拉松這個項目算是有機會衝擊。

做護士 3 年轉全職運動員

姚潔貞指剛當上護士1年，毅然辭職轉做全職「全馬」運動員，相當猶豫。「因為練長距離的時間不算久，而且平時公餘練半馬已很累，再挑戰全馬心想實在太難。我便和家豪商量，再等兩年，因為做護士滿3年或6年會有約滿酬金，那做滿3年時，我便可以用那筆錢去支持自己轉全職。」在香港做全職運動員，要考慮的不只是自己的能力，更要為生活費籌謀。明明付出一切為港爭光，卻總為個人生活單打獨鬥，令人唏噓。

▲ 本地馬拉松運動員姚潔貞被稱為「長跑天后」，曾出戰 2016 年里約奧運，目標挑戰下屆巴黎奧運。（湯致遠攝）

出戰過2016年里約奧運馬拉松項目的姚潔貞，以2小時36分11秒完成賽事，創下個人最佳成績，當年在157名選手中獲第39位。原定2020年舉辦的東京奧運，對她來說意義更大。

因為難得在亞洲舉行，大家都會很想參與，加上當時我跟日本教練，常在日本受訓，無論是我自己或他，也很想可以參加東奧。

不只如此，當時的她是產後復出，成為媽媽後的首次奧運，自然更有紀念價值。

可惜疫情襲來，亞洲國家的賽事不是取消，就是不准外國選手參加，令姚潔貞本來十拿九穩的奧運入場劵變得嚴峻。「能參加的比賽大減，沒有辦法。最後那場在米蘭的比賽始終差一點，怪自己沒有做好準備，因為當地的大石路不是我練開的，跑得很辛苦，不過的確盡了力。」姚所指的「大石路」，屬於凹凸不平的磚地，難度自然不低。事實上，她當日跑出2小時31分21秒的成績，已大大刷新由她保持的香港紀錄，只差不多於2分鐘時間，便能成功晉身東奧。

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全運會失準後渣馬奪冠

縱然失落奧運，姒潔貞很快就重拾心情，專心準備緊接的全運會，惜再次失利。「原以為不用隔離，結果隔離後剩下的時間太短，訓練不足，自己的狀態不好，雖然盡了力，但表現失準。」影響比賽的因素眾多，作為運動員的她選擇坦然面對，從每一次的比賽中吸收經驗，為下一次做更萬全的準備，爭取勝利。正如她在10月24日的渣打香港馬拉松女子全馬組別中一舉奪下冠軍。

今年33歲的姚潔貞，直言想繼續跑下去，但是否會繼續參賽，則要看身體狀態。「始終年紀愈來愈大，訓練會比以前更累。而且現在有了女兒，時間上更難安排。以前就算做護士，還是可以在上班前、下班後練。但現在早起卻是為女兒上學做準備，等她上學後已是9點，溫度太熱難以練習。晚上，女兒又不一定會乖乖早睡，纏著你一會又已經沒有時間去練，所以難度更大！」話雖如此，熱愛長跑的她還是選擇堅持。

渣馬後的目標是明年的杭州亞運，3年後的巴黎奧運也希望能參加！

▲ 已為人母的姚潔貞在訓練以外，亦要忙於照顧 3 歲的女兒。（被訪者提供）

夫妻檔任健康大使教防中風招式

曾為醫護的姚潔貞與修讀運動的丈夫陳家豪，原來以往亦曾在醫護方面合作。「以前在醫院工作時，會接觸到一些癡肥小朋友，他們甚至已經有糖尿病。那時便有請過家豪設計一些course，教小朋友做運動，幫他們減重。」

今次以夫妻檔一起擔任健康大使。由香港中風學會和新健社合辦的「齊郁動防中風」，邀請了兩位運動員教大家一套簡單拉筋動作，希望大眾能從日常生活中減少中風機會。

來自香港中風學會的腦神經專科醫生，事前親自指導姚潔貞和陳家豪這套防中風動作，再由兩位分別示範，拍攝短片後上載網絡，希望讓更多人認識。

記者：王嵐