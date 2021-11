【聖誕節2021】迪士尼港人限定大抽獎送400張門票　全新交響樂團表演+日夜飄雪【附抽獎詳情】

▲ 迪士尼舉辦港人限定大抽獎,送出400張門票!

夢寐以求的飄雪白色聖誕即將由2021年11月19日起至2022年1月2日在香港迪士尼樂園度假區出現!迪士尼更以大抽獎形式,送出400張港人限定的一日標準門票免費免費欣賞限定交響樂團表演,為粉絲們實現在冬日雪國過聖誕的願望。

最新影片:韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨 公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

點擊大圖了解詳情:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

首個於「奇妙夢想城堡」的限定交響樂團表演

於2021年12月3日及4日,香港迪士尼樂園將推出全新的《香港迪士尼.香港管弦樂團.奇妙交響夜》,以「奇妙夢想城堡」為舞台,在星空下演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲,譜奏奇妙一夜。屆時,米奇老鼠和一眾迪士尼朋友更會隆重登場。

交響樂團表演於日落時份舉行,華麗宏偉的奇妙夢想城堡亮起璀璨奪目的燈光,加上香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷及來自香港管弦樂團的樂師,締造洋溢著濃濃聖誕氣氛的45分鐘享受。

身穿魔法師裝束的米奇老鼠會率先隆重登場,隨後兩位迪士尼公主與女王 - 安娜女王和愛莎女王亦將現身一同歡度聖誕。米奇老鼠將與一眾好友,包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入,分享佳節祝福,預祝大家聖誕快樂!

大家可欣賞到多首為人熟悉的迪士尼歌曲,包括“A Whole New World”、”Frozen Heart”,以及一系列經典聖誕歌曲,如: “Joy to the World” 和 “Jingle Bells” 等。而奇妙夢想城堡特有的噴泉會配合管弦樂韻舞動起來,聖誕雪花亦伴隨冬季曲目緩緩飄下,十分浪漫。

大抽獎送400張門票

香港迪士尼樂園舉辦《香港迪士尼.奇妙交響夜》大抽獎,將會以大抽獎形式,送出合共400張香港迪士尼樂園一日標準門票免費欣賞《香港迪士尼.香港管弦樂團.奇妙交響夜》。

香港居民可於網上登記參與由即日起至11月15日的《香港迪士尼.奇妙交響夜》大抽獎**。把握機會,一起體驗一場奇妙交響樂盛宴!得獎名單將於2021年11月19日於樂園活動網頁公佈。

大抽獎連結請【按此】

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片:https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王芷瑩