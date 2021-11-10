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【聖誕節2021】迪士尼港人限定大抽獎送400張門票　全新交響樂團表演+日夜飄雪【附抽獎詳情】

休閒消費 12:34 2021/11/10

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迪士尼舉辦港人限定大抽獎，送出400張門票！

夢寐以求的飄雪白色聖誕即將由2021年11月19日起至2022年1月2日在香港迪士尼樂園度假區出現！迪士尼更以大抽獎形式，送出400張港人限定的一日標準門票免費免費欣賞限定交響樂團表演，為粉絲們實現在冬日雪國過聖誕的願望。

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首個於「奇妙夢想城堡」的限定交響樂團表演

於2021年12月3日及4日，香港迪士尼樂園將推出全新的《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，以「奇妙夢想城堡」為舞台，在星空下演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲，譜奏奇妙一夜。屆時，米奇老鼠和一眾迪士尼朋友更會隆重登場。

交響樂團表演於日落時份舉行，華麗宏偉的奇妙夢想城堡亮起璀璨奪目的燈光，加上香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷及來自香港管弦樂團的樂師，締造洋溢著濃濃聖誕氣氛的45分鐘享受。

身穿魔法師裝束的米奇老鼠會率先隆重登場，隨後兩位迪士尼公主與女王 - 安娜女王和愛莎女王亦將現身一同歡度聖誕。米奇老鼠將與一眾好友，包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入，分享佳節祝福，預祝大家聖誕快樂！

大家可欣賞到多首為人熟悉的迪士尼歌曲，包括“A Whole New World”、”Frozen Heart”，以及一系列經典聖誕歌曲，如： “Joy to the World” 和 “Jingle Bells” 等。而奇妙夢想城堡特有的噴泉會配合管弦樂韻舞動起來，聖誕雪花亦伴隨冬季曲目緩緩飄下，十分浪漫。

大抽獎送400張門票

香港迪士尼樂園舉辦《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎，將會以大抽獎形式，送出合共400張香港迪士尼樂園一日標準門票免費欣賞《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》。

香港居民可於網上登記參與由即日起至11月15日的《香港迪士尼．奇妙交響夜》大抽獎**。把握機會，一起體驗一場奇妙交響樂盛宴！得獎名單將於2021年11月19日於樂園活動網頁公佈。

大抽獎連結請【按此

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責任編輯：王芷瑩

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