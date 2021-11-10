【譚仔女聲】林家謙大讚譚仔姐姐歌喉　Shirley昐與七師傅組女團

譚仔以「廿五載情如初見」為題，進行了跨界合作，譬如有90後攝影師千紅 (李維燊) 替「譚仔女聲合唱團」6位譚仔姐姐們留倩影、唱作歌手林家謙為譚仔廿五周年主題曲作曲填詞，是一次難得的合作。

千紅、家謙，七仙羽、沈殷怡（Shirley）在今日（11月10日）現身發佈會，並接受TOPick訪問，大談對是次企劃的感受。

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家謙讚譚仔姐姐歌喉

家謙成為「譚仔廿五周年宣傳大使」，替譚仔廿五周年主題曲《二十五小》作曲、填詞，問到感受如何時，他說 : 「很大挑戰，有很多主題限制，又要加入很多相關元素兼且要充滿感動。」他笑言一眾譚仔姐姐很會用聲，直言她們是「被譚仔耽誤了。」

是次主題曲以深水埗為主題，家謙對此感受甚深：「因為我有數年時間在深水埗度過，就可把自己的感受寫成歌詞。本來一開始寫了一句歌詞 『十六歲 有一種感覺』，是我當年初次食譚仔米線的歲數，但看到MV的男生較像十二歲，於是就把歌詞改了，但意思都是他做回當年的我。」

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千紅展現姐姐另一面

至於為譚仔姐姐操刀拍照的90後攝影師千紅表示：「是次合作相當好玩，希望以作品帶出姐姐們的另一面。」

攝影經驗豐富的他卻稱是次拍攝感到緊張：「因為於深水埗街頭取景，人流比較多，而且能夠拍的時間也不是太多，再加上她們不是慣於面對鏡頭，需要時間指導一下」。

千紅坦言自己希望拍照時做到隨意、真實，如果再有機會與譚仔姐姐合作的話，就希望可到郊外取景。

而是次的《譚仔 ‧ 姐 ‧ 遮》攝影展將於明天（11日）起至本月30日於香港藝術中心四樓舉行，免費入場。

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師傅Shirley示範新制服

同場的七仙羽、沈殷怡（Shirley）、Hillary齊齊身穿新制服化身譚仔姐姐。Shirley也有稱讚一眾姐姐：「她們真的很厲害、無所不能，行Catwalk、唱歌也可以，多才多藝得令我十心佩服，或者也可以與師傅、Hillary組成女團吧！」

至於師傅就認為姐姐們的歌聲富有特色，也希望可以合作。問到一眾姐姐與師傅也走出框框作新嘗試，師傅認為最需要是甚麼呢？她說：「隨遇而安，不要有那麼多計劃，想做就做，人生需要精彩，每一日也要開心地過」。

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記者：陳淑霖