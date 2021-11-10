【2021聖誕節】千両日式聖誕自取外賣美食　提早預訂可享9折優惠【內附連結】

▲ 千両推出外賣自取聖誕美食，當中適合6至8位用的「千両聖誕派對盛」，食物包羅萬有，提早預訂更可享優惠。(餐廳提供)

下個月便是普天同慶的聖誕節，千両於率先推出兩款全新的聖誕派對盛，可供多人享用，以上乘魚鮮製作多款刺身、壽司以及甜品等等，是開聖誕派對的首選。

全新推出的「千両聖誕派對盛」包羅萬有，分別提供「6至8位」及「3至4位」兩款選擇。

以6至8位為例，適合大夥兒聚會享用，包括極上刺身聖誕盛(共11款，包括三文魚腩、牡丹蝦、珍寶帶子、大吞拿魚腩等)、極上壽司聖誕盛(45件，包括中吞拿魚腩、吞拿魚、油甘魚、三文魚壽司等)、卷物聖誕盛、特選壽司聖誕盛、前菜黑松露海鮮沙律及甜品北海道布蕾芝士蛋糕。

凡惠顧此套餐，更會送上特選清酒七賢山之霞有氣濁酒乙枝，讓大家於派對中盡享琳瑯滿目的美饌佳釀。

▲ 3至4位用的「千両聖誕派對盛」(餐廳提供)

3至4位的聖誕派對盛，則適合家庭或朋友聚會享用，包括特上刺身聖誕盛(10款)、特上壽司聖誕盛(42件)及前菜黑松露海鮮沙律，額外附送Mireica巴斯克芝士蛋糕乙個。

千両推出優先訂購優惠，由11月18日至12月19日預訂可享9折優惠，「千両聖誕派對盛」「6至8位」，原價為2,628元，優惠價為2,365.2元，「3至4位」原價為1,331元，優惠價為1,197.9元。

記者：招美寶