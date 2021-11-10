【生活潮點】屈臣氏恩平道全新3層旗艦店　3大專區體驗O+O個人化服務

▲ 屈臣氏位置恩平道的旗艦店。(圖片由屈臣氏提供)

屈臣氏嶄新旗艦店樓高三層、面積逾8,000呎，更特設三大體驗專區，是上班OL、潮流一族、愛美及崇尚自然環保人士的生活潮點。

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美容彩妝專區

設計型格時尚，設有多個來自全球的高品質化妝品牌專櫃，包括屈臣氏近年於亞洲市場熱推K-Beauty Land的韓國美妝產品，及屈臣氏自家品牌專業美容配件，更增設Make-up Studio供6人現場彩妝體驗，配合專業美妝顧問O+O服務，如彩妝教學、簡易眼部化妝或韓式修眉服務等。

大家更可透過屈臣氏手機APP，親身體驗人工智能粉底配對專家Foundation Founder以AI科技以分析面部，助你即時找到合適的底妝。

持續產品專區

首設Naturals by Watsons環保補充站，並提供可持續產品及包裝的選擇，包括Clean Beauty天然有機純素個人護理產品及自家品牌—Naturals by Watsons。

保健養生專區

多元及個人化健康保健O+O服務及產品選擇一應俱全，提供超過1,000個品牌、7,000款藥品及健康產品，另有專業團隊包括註冊藥劑師、營養師、中醫師為大家提供專業意見，更為大家提供美齒矯齒服務。

升級版屈臣氏APP

除了精選超過10,000件產品選擇，更推出多個全新限定功能，包括直播購物平台、O+O即時專業諮詢、健美產品推薦，隨時隨地，一按即買，最快即日送貨上門。

屈臣氏恩平道嶄新旗艦店

地址：銅鑼灣恩平道 44-48 號恩平中心屈臣氏

電話： 2259 3015

營業時間︰星期一至星期日及公眾假期 — 上午九時三十分 至 晚上九時三十分

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責任編輯：張懿慧