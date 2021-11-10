【真·女神轉身】余德丞度橋與健美女神貼身互動　Dickson被指自肥：過程好滿足【多圖】

▲ 親身度橋與健美女神貼身互動，余德丞參與幕後製作：「過程好開心滿足！」

由余德丞（Dickson）及林俊其（Kris）主持的TVB新節目《真·女神轉身》逢周二晚在J2播出，在昨晚（11月10日）播出最新一集《真·女神轉身》，找來「健美女神」劉寶兒（Poyi）擔任嘉賓，有份參與幕後製作的余德丞攞正牌跟女神拍拖，直言「寓工作於溝女」。

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余德丞取女神芳心

《真·女神轉身》每集都會邀請「素人」女神前來擔當嘉賓，分別跟兩位主持余德丞及林俊其相處後，再從中選擇一位「理想對象」，昨晚播出的一集找來第一屆「香港自然健美大賽」女子比堅尼新秀組及女子比堅尼公開組Class A雙料冠軍的劉寶兒（Poyi）前來。

節目組安排三人在健身室大玩雙人健身，曾操出42吋胸肌、入選香港泳隊的Dickson體能方面明顯勝過Kris，與Poyi做出多個高難度的雙人健身動作，在第一回合勝出得到女神的歡心。

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▲ （節目截圖）

接著，Dickson隨Poyi回到兒時長大的地方，節目組開出突發任務，要求Dickson藉機拖Poyi的手而對方不抗拒。

曾被封為「女神收割機」的他與Poyi回憶初戀經過，自然地牽起女方的手，接著借護花、試位等，與Poyi有更多身體接觸，製作組同事也不禁笑指：「高手出招注意」。

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▲ （節目截圖）

跳舞易擦出愛火

Poyi安排與Dickson試玩舞獅，從未接觸過舞獅的Dickson未有成功把Poyi托起，但整個約會氣氛開心融洽，看似為他爭取了不少分數。

但最後Poyi在選擇「理想對象」時還是挑選了跟她跳拉丁舞的Kris，因為覺得跳舞很容易擦出愛火。

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希望男觀眾看得開心

雖然Dickson在節目中輸給了Kris，但昨晚在節目播出後，Dickson帶同糖水到Poyi的健身室來個驚喜探班，逗得女神笑開懷。

Dickson接受TOPick訪問，提到在今次節目中難得參與了很多幕後的製作：「包括拍攝內容、概念、怎樣拍攝男友角度等，都參與了很多，對我來說是個進步，始終在TVB工作了好幾年，終於能夠把自己的創作發揮在節目當中，都希望觀眾們尤其是一班男士看得開心，唔好咁憎我，哈哈。」

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講到當中的「自肥」情節，Dickson笑著否認：「如果是我自己設計『自肥』的話不會這麼少，今次節能夠參與許多製作的部份覺得很開心。」

他進一步介紹稱：「每集片頭介紹女嘉賓的片段，我跟同事一起從過往看過的電影橋段、追女仔及搞笑影片中再二次創作及演繹，有許多跟嘉賓的互動是我自己提議，再盡量令件事實踐出來，自己度橋自己做，過程真的很滿足。」

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Poyi是第一屆「香港自然健美大賽」女子比堅尼新秀組及女子比堅尼公開組Class A雙料冠軍，笑容甜美可人，除愛健身，在節目中大展其舞獅及拉丁舞的才能，性格男仔頭但同時細心體貼，非常「Girlfriendable」！

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記者：陳心怡