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【真實買家秀】網購Leggings留爆笑5星好評買家秀　女子「碌落山坡都無穿無爛」惹網民爆買

保健美顏 12:28 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

網購Leggings留爆笑5星好評買家秀，惹網民爆買。

不少人網購時都會看其他買家的評論和買家秀，避免中伏。日前，Amazon的一條緊身褲5星好評，引起網民熱烈討論。事關該條5星好評「有血有淚」，事主滾下山坡後緊身褲仍然無穿無爛，大讚好穿甚至貼心附上照片。搞笑又真實的買家秀被其他網民瘋傳及爆買。

事主Cory H於去年7月在Amazon以13.99美元（約109元）買了一條緊身褲，不久便留下了一條5星好評，標題寫著「立即購買」，向網友推薦緊身褲。

事主已經準備回購，買齊所有顏色。

最新影片推介：【活得健康啲】早餐吃方包以為健康血糖反飆升　糖尿科醫生拆解9大飲食陷阱

評論內容提到，她已經準備回購，買齊所有顏色。她表示，有次穿著這條緊身褲去行山時，由於太害怕走在陡峭的山坡，所以選擇躺下來，用身體慢慢滾下山坡。她甚至附上2張真實照片，可見她身穿紫色的緊身褲，在岩石掙扎的樣子。她更稱，滾下山時即使被石頭和樹枝卡住，但緊身褲仍然無穿無爛，沒有撕裂，所以她非常推薦。

    點擊圖片放大
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認真又搞笑的買家秀一出，便得到過萬名網民大讚是「有用的評價」，不少人因而購買，甚至留下模仿事主的照片，大讚事主的好介紹，自己也會多買幾條。

而買家秀亦被轉發至Twitter，不少人笑言該公司應該給事主提供一世免費緊身褲，因為她達到很好的宣傳效果：「看完這則評價，怎可能不買？」、「我看完就買了」、「最誠實又有用的緊身褲評價」。

責任編輯：羅嘉欣

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