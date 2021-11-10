【MIRROR成員】江𤒹生MV玩劍擊騷麒麟臂　AK爆喊內心戲生粉激讚演技大爆發

▲ 江𤒹生於新歌MV上演爆喊內心戲。

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）繼年初推出個人單曲《黑之呼吸》後，前日（8日）另一新作《三個字》登場，MV於同日晚上8點MIRROR YouTube Channel首播。在劍擊熱潮之下，AK於新歌MV內化身為劍擊運動員，除了展示Man爆一面外，擁有爆肌身型的他更展示麒麟臂。

另外由於MV有故事性，AK上演獨腳內心戲，一幕流淚戲份獲網友激讚「演技大爆發」！

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▲ Anson Kong前日推出新歌《三個字》。

演劍擊手展兄弟情

跟上次solo歌曲一樣，今次AK新歌《三個字》邀來同一班底打造，由天衡@ONE PROMISE作曲兼編曲、 Oscar填詞、徐浩監製，新歌MV上架兩日已達38萬觀看次數，AK除了大騷唱功外，今次更要考驗其演技。

AK新歌《三個字》的MV找來影壇新貴梁仲恆參與演出，二人於MV裡為劍擊隊友，片段開首AK跟梁仲恆進行劍擊比賽，最後AK輸掉後感到十分沮喪。

▲ Anson Kong於新歌NV上演內心戲。（影片截圖）

返回更衣室後二人起爭執兼打交，其後AK為發洩不滿情緒，於家門外打爆玻璃樽兼推跌家俬，之後於雨中咆哮，展現其Man爆的一面，另外他之後換上黑色背心練習劍擊，期間不經意露出健碩的手臂。

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此外，AK於MV內上演複雜的內心戲，MV內容交代他跟好兄弟梁仲恆冷戰，縱然對方要移民外國，他依然未能釋懷。

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其中一幕AK獨自練習劍擊，脫下頭套後的他難掩落寞，其後更掩面落淚，最後更摸著劍喊到泣不成聲，只見AK的演繹不愠不火。

▲ AK之前跟隊長Lokman合唱《虎道門》。（取自instagram）

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不少生粉和網民對MV也是給予正評，除了大讚新歌歌詞有意思外，更說AK唱歌極具感染力，另外亦有人讚AK演技不錯，似乎他大有機會進軍電影圈。

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當中的留言包括「你的演技又更精進了, 好本事。」、「聽嘅時候覺得暖暖的，睇mv嘅時候感動感動的，演技大爆發＋詞曲mv 配合，真心聽到入心坎，用作品說自己故事 呢個江𤒹生真係愈黎愈charm。」、「完全聽得出老闆好用心好肯花時間做歌，感覺到首歌入面既感動！謝謝你的演繹MV拍得好感人，睇到眼濕濕，AK繼續做多啲好作品。」、「三個字 「江爗生」撐爆你，每一首歌都係好岩你風格，你都演繹得好到位，加油呀。」