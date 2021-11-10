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【貧富懸殊】公屋仔與富家女拍拖　見女友住豪宅感自卑：廚房大過我間房

親子 12:26 2021/11/10

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一名港男與富家女拍拖，見女友住豪宅而感自卑。

若非門當戶對，感情能否長久？一名港男在「連登討論區」發文，指女友來自富裕家庭，日前到訪其豪宅，發現廚房比自己的房間還要大，令身為「公屋仔」的他感自卑，慨嘆「點解有啲人可以有錢到咁誇張」。

樓主在文中指出，日前女友在家中花園舉辦秋季燒烤聚會，邀請他出席。他甫踏進屋內已覺陣容誇張，「個花園有4至5個車位大，全程有3個工人姐姐搞掂晒啲嘢」。樓主與女友親戚閒談間發現，他們全都是專業人士，而自己只是Associate Manager（助理經理），慨嘆「點解有啲人可以有錢到咁誇張，我仲住緊公屋」。

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擔心女友提分手

他續指原本不打算出席聚會，不想花錢買禮物，「諗住話有嘢做唔去，但女朋友又話佢爸爸開聲叫我一齊，唉！又跌錢……」。樓主亦擔心女友得知他住公屋之後，會提出分手。

帖文引來網民回應，有網民建議樓主盡快向女友坦白，「佢介唔介意要盡早知道」、「人愈大愈覺得門當戶對好重要」；亦有網民認為樓主不應感自卑，「你咁樣落去，人哋唔介意，都會開始睇你唔起」、「過到自己心理嗰關你就成功」。

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責任編輯：王明芳

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