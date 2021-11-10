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【過渡房屋】「南昌220」租約明年屆滿　逾60戶未獲分配公屋由社聯協助搬遷

社會 12:15 2021/11/10

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南昌220項目租約明年屆滿。（社聯圖片）

社聯組合社會房屋計劃下首個項目「南昌220」，兩年租約明年屆滿，至今8戶獲分配公屋、10戶將獲編配，餘下60多戶則會在社聯協助下搬遷。

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「南昌220」共提供89個一至三人組合屋單位，單位面積由130至293平方呎不等。對象為輪候公屋最少三年，居於不適切住房的家庭及人士，住戶於去年8月入伙，租約期為2年，將於明年8月屆滿。社聯業務總監黃健偉今早（10日）於電台節目中表示，由於地皮由發展商借出，須交還用地，難以將租約續期，社聯無法保證住戶完成租約後能成功入住公屋，會安排社工協助未獲分配公屋的住戶找到合適單位，於其他社會房屋項目落成時亦會協助申請，機構亦會定期跟進他們的情況。

深水埗區議員李庭豐就表示，現時公屋的輪候時間超過5年，認為2年租約期太短，指出有8成住戶要搬遷，在現時租金高的情況下令人擔心。李庭豐說，「南昌220」項目由私人發展商借地，借用年期較短，建議以政府用地興建過渡房屋，提供較穩定的租用年期。

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記者：黃悅晴

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