  • 24°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 15:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】

娛樂 13:52 2021/11/10

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

張振朗為《拳王》一劇落力操肌！

由黎耀祥、譚俊彥、張振朗、朱敏翰、姚子羚主演的無綫台慶劇《拳王》將於11月23日播出，男主角之一的張振朗苦練多時的爆肌造型也於宣傳片中曝光，他以脹爆的胸肌、零脂肪、無敵朱古力腹肌，令人耳目一新。振朗擁有一身Fit爆的身型，背後當然少不了下了一番苦功，更一度為操肌而先增肥養成巨腩！

最新影片推介：Dee哥+娟姐訪問

谷肥自己再操肌

振朗早在劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

振朗用上一年時間以飲食成功「泵脹」自己，增重40磅、谷出巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」

【男神廚房】張振朗被證實處男廚神　軒仔陳家樂奇招冧掂Do姐

地獄式訓練配合飲食

增肥過後，振朗於接下來的半年，就開始地獄式的操肌訓練再配合超清淡健康餐單。

他起初吃白烚雞肉吃到懷疑人生，聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」

振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

而同劇其他男演員，如黎耀祥、朱敏翰、黃子恆、許家傑等，都為劇集操出Fit爆肌肉，連客串演出的譚俊彥，都表示要為其中一場擂台戰操肌。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔　分享成功減肥操肌關鍵
13:32 2021/10/10
【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔　分享成功減肥操肌關鍵
【明星創業】跟鄺潔楹齊做健身中心老闆　伍富橋分享素食操肌心得【附餐單】
16:53 2021/10/19
【明星創業】跟鄺潔楹齊做健身中心老闆　伍富橋分享素食操肌心得【附餐單】
【拳王】張振朗+朱敏瀚《反黑路人甲》後再合作　為新劇齊操肌友誼更深厚
16:05 2021/02/03
【拳王】張振朗+朱敏瀚《反黑路人甲》後再合作　為新劇齊操肌友誼更深厚

你可能感興趣

【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔　分享成功減肥操肌關鍵
13:32 2021/10/10
【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔　分享成功減肥操肌關鍵
【明星創業】跟鄺潔楹齊做健身中心老闆　伍富橋分享素食操肌心得【附餐單】
16:53 2021/10/19
【明星創業】跟鄺潔楹齊做健身中心老闆　伍富橋分享素食操肌心得【附餐單】
【拳王】張振朗+朱敏瀚《反黑路人甲》後再合作　為新劇齊操肌友誼更深厚
16:05 2021/02/03
【拳王】張振朗+朱敏瀚《反黑路人甲》後再合作　為新劇齊操肌友誼更深厚
張振朗 譚俊彥 黎耀祥 姚子羚 黃子恆 許家傑 娛樂人物職業 演員 減肥 運動

最高瀏覽

【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
11:00 2021/11/09
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生
16:00 2021/11/09
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生