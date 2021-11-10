【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】

▲ 張振朗為《拳王》一劇落力操肌！

由黎耀祥、譚俊彥、張振朗、朱敏翰、姚子羚主演的無綫台慶劇《拳王》將於11月23日播出，男主角之一的張振朗苦練多時的爆肌造型也於宣傳片中曝光，他以脹爆的胸肌、零脂肪、無敵朱古力腹肌，令人耳目一新。振朗擁有一身Fit爆的身型，背後當然少不了下了一番苦功，更一度為操肌而先增肥養成巨腩！

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谷肥自己再操肌

振朗早在劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」

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振朗用上一年時間以飲食成功「泵脹」自己，增重40磅、谷出巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」

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地獄式訓練配合飲食

增肥過後，振朗於接下來的半年，就開始地獄式的操肌訓練再配合超清淡健康餐單。

他起初吃白烚雞肉吃到懷疑人生，聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」

振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美。

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而同劇其他男演員，如黎耀祥、朱敏翰、黃子恆、許家傑等，都為劇集操出Fit爆肌肉，連客串演出的譚俊彥，都表示要為其中一場擂台戰操肌。