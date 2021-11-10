【靚太安樂窩】廚房雜亂拎錯醬料調錯味 港媽淘分層式醬油架大讚：好慳位

▲ 靚媽表示購買分層式醬油架後，下廚比以前方便。

想輕鬆下廚，一個井井有條的廚房是必須的。有港媽因試過廚房太混亂，不小心下錯調味料，於是她在淘寶購入2個分層式收納架，更大讚「好方便，仲慳左好多位」。

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港媽Fiona分享入廚最緊要方便，所有調味料及醬汁擺放位置最好可以一目了然，就不會再中伏和手忙腳亂。因此，她在淘寶購入2個分層式收納架，並按日常下廚習慣，分類擺放，更表示十分滿意。

依家有層架，方便就手好多。

Fiona所買的2個分層式收納架，連運費共218元(約266港元)。TOPick到淘寶網了解，發現收納架有多色多款及不同尺寸可選，又有一定程度的承重力，更可擺放大量物品，售價由79.8至198不等(97.2至241港元）。

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責任編輯：張懿慧