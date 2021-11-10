【抵港檢疫】新西蘭確診個案增加納入中風險地區　一文看清最新檢疫要求

▲ 新西蘭到港的香港居民，如未完成疫苗接種須於檢疫酒店檢疫21人。（資料圖片）

政府公布，將指明新西蘭為中風險B組指明地區，相關調整由11月17日凌晨零時起生效。由新西蘭到港的香港居民，如未完成疫苗接種須於檢疫酒店檢疫21人，未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。



目前新西蘭是唯一的C組指明地區。政府發言人今日（10日）表示，由於新西蘭當局早前宣布將採取「與病毒共存」政策並訂定完成疫苗接種的目標，港府留意到當地的確診個案一直有所增加，因應輸入個案的風險上升，必須收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求。在抵港當天或之前14天曾逗留B組指明地區，並已完成疫苗接種的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受4次檢測，並於其後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。至於未完成疫苗接種的相關香港居民，則須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受6次檢測。未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。



就相關指明地區相應的登機及強制檢疫要求詳情可參閱相關網站。政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，由11月17日起落實上述措施。

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責任編輯：黃悅晴