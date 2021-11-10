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【丈夫召妓】老公鬼祟睇手機被揭偷入TG召妓群　人妻感崩潰︰我們每周行房3次

親子 13:20 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

一名港妻揭發老公暗中加入召妓群感到崩潰。

人妻們總是好奇老公手機內的秘密！一名港妻日前在討論區發文大呻，一晚睡前發現老公急忙收起手機，直覺告訴她老公有秘密，便當場拿走對方手機查看，發現老公竟加入了多個召妓聊天群組，內裡資料非常齊全，馬上質問老公入群原因。

該名港妻在「香港討論區」以「老公TG入左叫雞谷代表咩？」為題發文訴苦，她表示日前氹完小朋友睡覺後出房，發現老公急急收起電話，直覺告訴她老公有古怪，立即當場按密碼開啟老公手機，睇下佢睇咩，睇到鬼鬼鼠鼠（祟）！」

人妻發現老公正下載通訊軟件Telegram（TG），由於他之前曾刪app，聊天室版面「好乾淨」，只見足球與股票相關群組。

人妻拍下老公加入的召妓群組。（「香港討論區」圖片）

老公解釋︰$1,500好貴唔會去

「女人直覺認為邊會咁簡單」，人妻的第六感驅使她作進一步搜查，她在「最近搜尋紀錄」中查看，果然有所發現，見到老公加入了多個召妓聊天群組，「入面係有女性相、有價錢、有咩技術，有用後感！」她馬上質問老公加入這些群組的原因，老公卻解釋︰

好奇，無聊睇下，啲相咁假，邊個會信，仲咁貴（$1,500起），我先唔會嘥錢去叫雞（召妓）。

人妻斥責老公行為，「唔該你乾淨啲，唔好自己身有屎，之後惹埋俾我！一個累全家！」她在帖文中解釋老公的行蹤一向都好透明，包括銀行和信用卡紀錄，返工放工又會報到，有出入紀錄，「不過講真要去叫雞，真係30至60分鐘都會叫到！」

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她不明白老公為何要召妓，因為自己和老公每星期都有2至3次性行為，性生活看似美滿，故想徵詢網民意見︰

各位男士，請問下你哋男人睇叫X谷係咩心態？作為女性想了解下。女士們 ，請問你地有冇經驗，自己另一半會咁？

網民︰檢討夫妻行房方式

網民直言叫人妻要檢討兩人的行房方式，是否已經滿足不到他，相信男方是貪新鮮。觀乎老公嫌$1,500貴，似乎知道行情。點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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