【港區國安法】壹傳媒前高層張劍虹高院申保釋被拒　法官相信或續犯危害國家安全行為

▲ 壹傳媒前高層張劍虹高院申保釋被拒。（資料圖片）

已停刊的《蘋果日報》6名前高層，及旗下3間公司，分別被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件早前提堂，6名被告均被還押候訊。其中壹傳媒前行政總裁張劍虹早前向高等法院申保釋被拒。法官今（10日）頒下判詞指，考慮過張的背景及聯繫等因素後，認為若准許保釋，沒有足夠理據相信張不會續作出危害國家安全行為，故拒絕申請。

法官李素蘭早前已拒絕申請人張劍虹之保釋申請，今頒下書面判決書指，申請一方指有關控方的串謀指控與申請人無關，申請人受僱於集團管理層，沒有證據指控其個人涉及發布有關涉及指控之材料，亦沒有證據指控申請人涉任何政治或外國聯繫，或曾涉發布危害國家安全材料。

申請一方指，申請人被指控涉及串謀，建基於他身為集團高層而作出的推論，除此以外，並沒有任證據指控申請人與危害國家安全之指控有聯繫。申請人的工作職責只涉及集團財政及業務運作，毋須負責日常編輯及出版事宜，加上集團已永久停止出版《蘋果日報》及《壹週刊》，而申請人亦已辭去所有職務，因此已不可能干犯危害國家安全的指控。

律政司一方則指，集團透過子公司與台灣業務仍有聯繫，申請人為台灣公司董事，管理台灣報章及網上平台新聞，顯示申請人仍有一定聯繫，加上台灣公司資金約有1.41億港元。

律政司一方續指，即使《港區國安法》實施後，台灣蘋果網上平台仍有指控香港政府及警隊之文章。本案所涉指控是串謀其他人勾結外國勢力，作出危害國家安全行為，故此申請人秘密地續干犯危害國家安全的風險及能力仍然高。

律政司又指申請人作為高層，可指使或可監管其他人出版文章，而申請人亦與外國有密切聯繫，故反對申請。

法官於判詞指，考慮過申請人背景、其聯繫、財政狀況及相關因素後，認為若准許申請人保釋，沒有足夠理據相信他不會續作出危害國家安全行為，故拒絕申請。

案中被告包括為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）及蘋果日報前總編輯羅偉光（47歲）。另案涉《蘋果日報》4名前高層，4人分別為筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。

各被告被控於2020年7月1日至2021年4月3日，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

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記者：林育慧