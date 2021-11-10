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【N班面試】雨僑女兒N班面試扭計躺平　豬隊友老公羅力威與老師玩「大電視」

育兒經 13:30 2021/11/10

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雨僑分享女兒N班面試趣事。

近月是小朋友面試的季節，很多媽媽都大為緊張，希望子女有出色表現，考入心儀學校。近日藝人雨僑就在社交網站分享，帶1歲3個月女兒Harper去N班面試的經歷，並分享豬隊友爸爸的精彩語錄，引起不少媽媽們共鳴。

雨僑與創作歌手羅力威去年8月榮升父母，轉眼女兒已經1歲3個月大，今年9月就要上N班，因此近日雨僑都要帶囡囡去面試。她表示，收到不少媽媽分享豬隊友面試精彩語錄，其中包括有老師問小朋友喜歡看甚麼書，有爸爸竟回答：「我哋唔睇書嘅」，令她笑到肚痛。

雨僑與丈夫羅力威近日帶女兒去N班面試。（IG圖片）

丈夫成豬隊友

她亦在IG分享女兒的面試經歷，她表示，丈夫羅力威喜歡跟老師玩「超級無敵大電視」，令她相當無奈，以下是羅力威與老師的部分對話。

老師：你哋平時會帶小朋友去邊度玩呀？

爸爸： （搶答）去黃埔嗰度呢？

老師： ...（繼續？）

爸爸：黃埔喎，好多人去嘅呢？嗰度叫咩呀......

老師：？？？

爸爸：呀kidztech嗰嗰間。

媽媽心想：（大佬洗唔洗咁specific，去過一次咁大把）

爸爸：同埋啟德呢？

媽媽心想：（仲嚟？）

爸爸：啟德嗰度呀！有個草地嘅呢？

最終，雨僑忍不住開口補鑊，「我哋會去吓室內室外嘅遊樂場、公園、超級市場......」

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最新影片：爸媽代子女答問題影響表達能力  辯論尖子拆解入學面試失分位

女兒扭計躺平

至於女兒的表現，雨僑坦言要求很低，只要Harper不大喊、不要躺平發脾氣，不要周圍叫人「八婆」就已滿意。她解釋，幫她坐月的伯娘，女兒會叫做「伯婆」，因為女兒很喜歡「伯婆」本人，怕她周圍亂叫。

由於Harper有上playgroup，基本上面試中的認顏色、聽指令做小任務等都能完成。不過完成面試題目後，女兒突然躺平，脫掉自己的鞋子，

喺開始除襪之前終於響鐘，面試完畢。

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 責任編輯：王明芳

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