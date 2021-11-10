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【大專院校】恒大下學期增設3個金融科技科目 　涉人工智能、大數據及區塊鏈等

社會 12:51 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

恒大下學期增設3個金融科技科目。（恒大提供）

恒生大學獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」(ESGS) 資助逾1,900萬元，開展為期4年的「金融科技知識提升計劃」，當中包括計劃本學年第二學期起陸續開辦3個金融科技科目，與人工智能、大數據及區塊鏈、金融科技管理等有關。

由恒生大學經濟及金融學系學辦的3個學士學位課程，即「金融分析工商管理」、「金融及銀行學工商管理」及「經濟學工商管理」，將於本學年第二個學期起，陸續增關於人工智能、大數據及區塊鏈在金融業之應用、金融科技管理和金融科技監管及道德期望的科目。校方將購置金融科技教學軟件，增加學生課堂應用實踐的機會；經濟及金融學系亦與各金融機構加強合作研發，為學生提供不同實習機會。

 

副系主任鄭會榮表示，新增設的科目會從電腦編程、應用和管理3個層面，幫助學生深入學習及掌握金融科技的發展，學生從中學會智能分析及解讀大數據，學習制定精準的商業決定，對他們日後投身金融專業有莫大裨益。

 

鄭會榮又透露，3個新增科目均開放予其他學系學生修讀，校方會配合其《五年策略發展計劃 2018-2023》，計劃推出金融科技副修課程。

恒大下學期增設3個金融科技科目。（恒大提供）

 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

 

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

 

記者：黃悅晴

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