【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長

▲ 台灣有名單親媽媽為慳錢只買3白飯1餸，食店老闆免費加餸送暖。

家家有本難念的經，台灣一名2孩單親媽為了慳錢，間中到食店買3白飯1餸，每次大約50台幣（約$15港元），夠一家三口食一餐。食店老闆留意到她，有次了解她的困境，送贈她滿滿的餸菜，希望小朋友有營養成長，此好人好事感動了很多網民。

慳錢買3白飯1餸

有名台灣網民是食店老闆，早前他在facebook群組「爆系故事館」分享經歷，他強調是真人真事，事發在店舖內，他經營的食店是類似本港兩餸飯的形式，但顧客自行夾餸菜，按餸菜的款式及份量去付費。

一名年約30歲的少婦來買飯盒，正值人多，當時她在銀包找僅剩的零錢俾錢，後面的客人等了一陣，她一直跟老闆及客人說不好意思。事主表示，這名媽媽讓他印象很深刻，因她每次揀的餸菜都類近，都是以平價為主。

她每次來菜只夾一點點，從來不夾肉，但每次一定要三碗飯，一餐買下來大都介於50元左右（台幣，約14港元），今天她來買湊不出錢來……

貧困2孩單親媽

老闆得知她是單親媽媽，獨自湊2名小孩，因為小時候家境關係讀書不多，導致只能找低薪基層工作，加上之前的疫情再留在家中湊小朋友，有一段時間沒收入。

單親媽媽每次買的飯盒，是她跟2名小朋友一人一碗飯，一齊配30台幣（約8港元）不到的菜，老闆向她說，若有需要可以享用免費愛心餐，但她很有骨氣堅持不要，老闆改以只收白飯錢。

那我跟她說我收三碗飯的錢，菜你多夾一點，也夾一些肉，畢竟小孩正在發育營養要顧好。

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愛心老闆免費加餸

該名媽媽答應接受老闆的好意，可是不太好意思夾太多，老闆見狀主動出手，

我只好幫她夾滿三個人的菜量，當她拿便當時一直跟我說謝謝，我才發現她眼眶泛紅。

老闆分享此事，提醒了網民多關心身邊有需的人，不要善小而不為，小舉動可能對他人來說是大幫助。網民大讚此好人好事，留言「感謝您的善心」、「有愛心的老闆」等，亦感染了網民行善。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳