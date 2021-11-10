【港人存款】調查指港人每月儲蓄金額下降至6600元　擁49萬儲蓄才有足夠安全感

▲ 存保會調查發現港人每月儲蓄金額下降至6600元。（存保會提供）

香港存款保障委員會調查發現，港人每月平均儲蓄金額為6,600港元，較去年下降6%，亦為調查自2018年推出以來所錄得的最低；另調查顯示，港人平均認為擁有約49萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」。存保會估計，港人儲蓄能力下降與疫情持續及過去幾年經濟不明朗有關。

存保會於9月1日至21日訪問1006名成年港人，發現62%受訪者有儲蓄習慣，每月平均儲蓄金額為6600元，兩者分別較去年下降5%及6%，但每月的儲蓄中位數仍維持在5,000港元；同時僅20%受訪者表示有定下儲蓄目標，較去年大幅下降18%，三項數據均為調查自2018年推出以來所錄得的最低。 存保會認爲，結果反映疫情加上過去幾年經濟不明朗，影響港人儲蓄能力，令港人難以作出持續、穩定的儲蓄規劃。

調查也發現，受訪者平均認為擁有約49萬港元儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬港元相若。另受訪者就目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為53.2分，略低於去年的54.8分，但仍有七成四受訪者給予50分或以上的分數。

此外，調查也訪問301名結婚15年或以人士，發現78%受訪者有儲蓄習慣，而平均儲蓄金額約為8,600港元，分別較一般市民高16%及30%。調查也顯示，受訪已婚人士認為需要擁有約67萬港元儲蓄才能獲得足夠「安全感」，較整體數字高出約37%，而儲蓄安全感評分也達54.7分。存保會認爲，數據或反映已婚人士面對家庭的責任，需要更有計劃、更積極儲備，以應付未來的需要。

調查也發現，約30%結婚15年或以下的人士會與配偶定立共同的儲蓄目標，當中65%受訪者表示丈夫儲蓄的比例佔一半或以上。同時，近40%受訪者表示共同儲蓄主要由妻子負責管理，由丈夫管理或由雙方一起管理的比例則各佔22%。存保會指，數據反映妻子似乎更能掌握管理大權，顯示女性在管理家庭儲蓄的重要性不容忽視。

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記者：黃小冰