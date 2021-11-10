【童年回憶崩壞】「麥兜夫婦」被殺製成一孖臘腸　利嘉敏：廣告失敗到暈

▲ 老字號品牌上周以「麥兜」作為主角賣臘腸，廣告沒有絲毫驚慄鏡頭，但利嘉敏則認為效果好嚇人。

老字號品牌上周以「麥兜」作為主角賣臘腸，廣告沒有絲毫驚慄鏡頭，但效果好嚇人，眾人議論：個storyboard點解會sell到？點解品牌的marketing team可以俾佢出街？成件事匪夷所思，先由廣告說起：

「麥兜」長大成人，為了追求夢想而裸辭；在當「花王」時找到心儀的女朋友，鏡頭描繪兩人甜蜜散步、浸溫泉、爬雪山的浪漫相戀情景。正當一對戀人躺在雪山上牽手溫馨對望之際，下個鏡頭竟是——兩人蜷曲的身體慢慢變成電飯煲內被蒸熟的一孖臘腸！陪伴港人逾四分一世紀的可愛麥兜，最後命運竟是與女友被醃製成一孖臘腸，有網民留言：「我係咪睇緊恐怖片呀，睇完都唔想食臘腸了」、「童年崩壞」、「好殘忍」……

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廣告是傳播藝術之一種，正確地掌握傳播甚麼message（信息）好緊要，此廣告製造了錯誤信息與影像連繫：「蒸孖××臘腸就似生蒸麥兜一樣」、「食××臘腸就如食咗麥兜落肚」、「努力做人追求夢想最終咪又係變成條臘腸」，廣告最終目的是正面刺激購買慾，但此則臘腸廣告卻有「反sell」作用，港人一望見孖××臘腸就想起一直看着牠長大的麥兜，誰會忍心把它食落肚？！

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當然，如果這不是賣臘腸廣告，而是一則鼓勵人食素的宣傳，那就非常成功了。因為呈現出原來把可愛麥兜剁成肉餅呀、臘腸呀、膶腸呀，是多麼殘忍的事，肯定大收「勸素」之效。又或，若它是一齣悲情電影，導演、編劇想呈現出「無論你多努力，勞碌一半生，最終都只是徒然，逃不過淪為別人犧牲品的厄運」這類帶有悲情、控訴、無奈、消極、探討人生意義何在的message，它也做到了，甚至比《魷魚遊戲》更悲情更驚慄，皆因在《魷》的參賽者只要有頑強求生慾，還有一綫生機，但麥兜孖住至愛侶齊齊被剁碎和蒸成臘腸的命運，是告訴大家，悲劇人物無論如何努力，最終都係得個桔。若它是電影，直情是《悲慘世界》現代麥兜版。

然而，依家係廣告呀，大佬！反sell到觀者狂呼「恐怖片」、「唔想食」，真係失敗到暈。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「生蒸麥兜」