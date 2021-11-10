【換命真相】馮素波母子如陌路演出感人　鄭子誠陰謀曝光身份揭盅

▲ 芳姨最後向時光及Hailey發難。

下星期邁向結局周的《換命真相》，劇情發展愈趨緊湊。昨晚劇情講到張旻Hailey（鄧佩儀飾）、歐陽家純（蔣家旻飾）及楊紫山（劉佩玥Moon飾）原以為昔日讀書時期好友朱筱筱（陳庭欣飾）乃自殺身亡。

但隨著線索及疑點愈揭愈多，包括劉星（丘梓謙飾）的「證供」，以及家純曾偶遇任職啤酒妹的筱筱，當時筱筱不但與讀書時判若兩人，更對家純態度惡劣，似有很多難言之隱……眾人開始懷疑並調查筱筱「被自殺」證據及真相。

▲ 芳姨同阿仔都各有難處。

芳姨（馮素波飾）與兒子之間的恩怨，亦令不少網民看得很心酸。性格孤僻的芳姨，曾因一時疏忽以致愛孫被車撞死，自此便與兒子變成陌路人。

Hailey與時光（譚俊彥飾）原本欲介入事件令二人和好，可惜弄巧反拙觸怒芳姨，芳姨一怒之下爆大鑊令時光及Hailey被維利大廈住客圍攻。這場戲由於「手掌係肉，手背都係肉」，無論芳姨或是其兒子均各有難處，故網民看得無限肉緊，更分成兩派，有人支持芳姨，亦有人同情兒子。

▲ 劉佩玥今次演出收放自如。

今明兩晚播出的劇情亦是高潮迭起，除了「陰謀情人」鄭子誠飾演的英耀華「忠奸」身份會正式揭盅外，Hailey與芳姨會分別身陷險境，時光則會想盡辦法救回二人。

▲ 家純同寶劍嘅關係嚟緊將會有突破性發展。

雖然劇情愈趨緊湊，但仍有輕鬆位，搞笑重任則落在劉佩玥及飾演朴寶劍的朱敏瀚身上。該個寶劍遭Hailey等人灌醉套料的場口，不但劉佩玥演得夠放，朱仔亦爆Seed不斷發放可愛表情包，相當賞心悅目；而寶劍與家純的感情發展亦會大起大落，相當有追看性。

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