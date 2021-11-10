  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換命真相】馮素波母子如陌路演出感人　鄭子誠陰謀曝光身份揭盅

娛樂 12:45 2021/11/10

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

芳姨最後向時光及Hailey發難。

下星期邁向結局周的《換命真相》，劇情發展愈趨緊湊。昨晚劇情講到張旻Hailey（鄧佩儀飾）、歐陽家純（蔣家旻飾）及楊紫山（劉佩玥Moon飾）原以為昔日讀書時期好友朱筱筱（陳庭欣飾）乃自殺身亡。

但隨著線索及疑點愈揭愈多，包括劉星（丘梓謙飾）的「證供」，以及家純曾偶遇任職啤酒妹的筱筱，當時筱筱不但與讀書時判若兩人，更對家純態度惡劣，似有很多難言之隱……眾人開始懷疑並調查筱筱「被自殺」證據及真相。

芳姨同阿仔都各有難處。

芳姨（馮素波飾）與兒子之間的恩怨，亦令不少網民看得很心酸。性格孤僻的芳姨，曾因一時疏忽以致愛孫被車撞死，自此便與兒子變成陌路人。

Hailey與時光（譚俊彥飾）原本欲介入事件令二人和好，可惜弄巧反拙觸怒芳姨，芳姨一怒之下爆大鑊令時光及Hailey被維利大廈住客圍攻。這場戲由於「手掌係肉，手背都係肉」，無論芳姨或是其兒子均各有難處，故網民看得無限肉緊，更分成兩派，有人支持芳姨，亦有人同情兒子。

劉佩玥今次演出收放自如。

今明兩晚播出的劇情亦是高潮迭起，除了「陰謀情人」鄭子誠飾演的英耀華「忠奸」身份會正式揭盅外，Hailey與芳姨會分別身陷險境，時光則會想盡辦法救回二人。

家純同寶劍嘅關係嚟緊將會有突破性發展。

雖然劇情愈趨緊湊，但仍有輕鬆位，搞笑重任則落在劉佩玥及飾演朴寶劍的朱敏瀚身上。該個寶劍遭Hailey等人灌醉套料的場口，不但劉佩玥演得夠放，朱仔亦爆Seed不斷發放可愛表情包，相當賞心悅目；而寶劍與家純的感情發展亦會大起大落，相當有追看性。

最新影片推介：Dee+娟姐訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆難相處女拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
今日 11:09
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆難相處女拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
11:31 2021/10/29
【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受
18:48 2021/11/04
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受

你可能感興趣

【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆難相處女拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
今日 11:09
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆難相處女拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
11:31 2021/10/29
【換命真相】鄧佩儀被冷待心灰意冷返加國　Gloria發文回應遭TVB雪藏傳聞
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受
18:48 2021/11/04
【換命真相】張頴康見子女快樂已滿足　寧自己慳儉都要太太有好享受
換命真相 劉佩玥 譚俊彥 朱敏瀚 蔣家旻 鄭子誠 馮素波 丘梓謙 陳庭欣 鄧佩儀

最高瀏覽

【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
11:00 2021/11/09
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生
16:00 2021/11/09
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生