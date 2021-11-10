【暴動判囚】涉8.31太子站參與暴動　20歲男生判監40個月

▲ 20歲男生涉8.31太子站參與暴動，判監40個月。（資料圖片）

2019年8.31太子站發生暴動，涉案20歲男學生今（10日）於區域法院承認兩項暴動罪，被判囚40個月，成為8.31事件中首名認罪及被判囚的被告。辯方求情指，事件中雖然有示威者襲擊乘客，但被告並非動手的人，事後以第三者身份回看事件亦感到自己犯錯。

涉案被告溫嘉霖原被控兩項暴動罪、刑事損壞罪、襲擊致造成身體嚴重傷害罪及普通襲擊罪，被告今承認兩項分別發生於旺角及太子港鐵站的暴動罪，而其餘3項控罪則留於法庭存檔。

案情指，2019年8月31日在港島或九龍舉行的任何公眾遊行或集會，均未獲警方發出「不反對通知書」，同日晚上約9時，有示威者於尖沙咀不同地點的車路架設路障和放火，其後示威者被警方驅散而湧入旺角區。

當晚約10時半，示威者湧入旺角港鐵站，並於站內造成大規模破壞，包括惡意破壞售票機及閉路電視等。其間被告與其他蒙面及戴上頭盔的示威者，共同破壞旺角車站控制室外的設施，亦有示威者用雨傘刺戳門上的防盜眼，當時被告身處旁邊。

其後，被告又與其他示威者一同衝入月台上的列車，並阻止列車關門及駛出，最終列車成功駛至太子港鐵站。而車上乘客又與示威者發生肢體衝突，有男乘客被掌摑臉部或以硬物襲擊，以及被示威者以丫叉發射橡筋等，亦有男乘客被用力拉扯及從後箍頸。

1名女乘客於太子站目睹被告手持拐杖敲打地面時，欲拿出手機拍攝，卻遭另1名示威者搶去手機，糾纏期間，女乘客的眼鏡亦被掉在地上踢落至月台空隙。

警方其後於同年11月30日在被告寓所拘捕被告，港鐵估計兩個車站損失共值約110萬元。

辯方今求情時指，被告認罪及有悔意，並於上庭前再三叮囑代表大律師代為向受影響乘客致歉。辯方指被告於事後回看涉案片段，從第三者角度看，亦覺得自己犯錯，而且案發時的行為亦非出於本性。辯方指被告於候審兩年間承受巨大壓力，最痛苦的莫過於是看見父母為他而煎熬。

辯方續指，港鐵站無可否認是受到破壞，但被告本人並沒有動手，當然他亦明白自己身處現場，必然助長了這些行為。辯方又指被告呈上的多封求情信，均反映他是一個樂於助心、會挺身而出的人，當初或因這種心態而參與本案，但現在已發現自己做錯。

法官判刑時指，暴動是非常嚴重的罪行，法庭需考慮涉案暴動是否有計劃、歷時多久等因素。經考慮後，法官決定就兩項控罪共判以被告入獄40個月，並指知道被告本性良好，亦對其演藝學業充滿理想，希望被告於服刑期間好好反省，他日回饋社會。

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記者/責任編輯：

記者：楊詠渝