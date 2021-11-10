【一夜好眠】枕頭過高過低可引致頸部痠痛　中醫教揀合適枕頭

▲ 中醫教揀合適枕頭

對一般人來說，枕頭高低的選擇已不容易，生怕過高過低引致頸部痠痛，肩頸痛患者更急不及待換去新枕頭，期望對疼痛病情會有些幫助。另一邊廂，市場上枕具琳瑯滿目，可選擇不同形狀、物料枕頭，甚至配搭睡眠監測器，可見人們對良好睡眠的渴求，不惜千金換取一夜好眠。究竟應如何選擇好的枕頭呢？

枕頭高度不應以個人高矮而直接決定枕具高低，其選擇大前提要先清楚自己的睡眠習慣：究竟仰臥為主、側睡為次，還是側臥為主、偶然仰臥？因為仰臥時後枕承托所需高度，遠不及因肩膊較闊所以要用較高的枕頭。側臥為主者應選取較高身的枕頭。

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其次，枕頭合適高度亦要參考頭頸實際臥在枕上的承托情況而決定。由於枕頭物料種類萬千，常見有棉花、蕎麥殼、油甘籽葉、乳膠、記憶棉等，而種種材料承受重量後變形的參數並不相同，更何況不同牌子的記憶枕即使尺碼相近，但頭頸實際上枕上的時候承托力卻相差甚遠。所以建議若情況許可，應親身試枕頭，觀察承托頭肩頸的能力。

再者，試枕頭後，可參考頭面的位置，確認枕頭高度是否合適。例如平臥時，旁人若從側觀察，額與下頜若聯綫起來，該直綫應平衡於天花水平綫，或與水平綫間構成不多於15度夾角，這可見額頭水平高度略高於下頜水平高度。至於物料方面，會建議購買不過於堅硬而具有承托力者，例如蕎麥殼、乳膠或記憶棉等。枕頭過硬固然難耐不適，但過軟者則承托力不足，後果肩頸肌肉更是繃緊不適。

最後，若發現枕具高度不足，補救方法是可摺疊大毛巾並置於枕頭下，以加高對肩頸膊承托力。但假若枕頭過軟，或高度太高，則還是忍痛以「斷、捨、離」原則處理之。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「高枕無憂」