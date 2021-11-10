【廚房內幕】快餐店營業前1小時實況曝光　萬年油鍋滿佈污垢網民大呻噁心

▲ 最近有外國連鎖快餐店員工在網上分享一段影片，意外曝光了營業前店內的環境。

外出用膳講求衛生，但也有可能事與願違。最近有外國連鎖快餐店員工在網上分享一段影片，介紹自己在開店前1小時要做的工作，卻意外曝光了店內環境。畫面中充斥漂浮物的「萬年油鍋」成為網民焦點，期間更有店員無戴手套直接觸摸食物器材，令不少網民大呼噁心。

據《每日星報》報道，外國一名快餐店員工Maura Estafeliz日前在Tik Tok分享一段影片，介紹自己在開店前做的準備功夫。她表示，快餐店在每天早上10時開始營業，而員工提前1小時就會開工，點擊睇準備過程：

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最新影片：

影片公開了整個工作流程，網民焦點卻集中在廚房內的油鍋。當中可見油鍋內充斥大量漂浮物，相當混濁，而油鍋邊亦佈滿污垢，狀甚噁心。有網民甚至調侃稱似是「石油」，更暗諷食店沒有更換過新的食油：「看起來像是從92年起就在那裡了。」

而除了油鍋之外，有網民也留意到Maura Estafeliz沒有戴上手套，就直接徒手抓食材，再加上她做了顯眼的美甲，令更多網民批評她的行徑相當不衛生。

事後Maura Estafeli有回應網民質疑，表示自己在準備開店前有事先消毒雙手，只是無將消毒過程拍下來。而她亦稱，食店會一星期換一次油鍋，在拍攝影片的第二天就換了新油。

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責任編輯：羅嘉欣