【MIRROR成員】教主Anson Lo首部電影《假冒女團》11月尾上映　新地商場會員送獨家電影限量禮品

▲ The Point by SHKP與《假冒女團》聯乘推出電影限定禮品。（商場提供）

Ｍirror成員教主Anson Lo（盧瀚霆）首部擔正男一的電影《假冒女團》，即將於11月25日上映。新地商場綜合會員計劃The Point by SHKP將會與《假冒女團》推出聯乘推廣，完成App內消費任務即送出一系列獨家電影限量禮品，神徒不容錯過。

任務一︰

由即日起至11月17日，於指定新地商場消費滿$500或以上，並透過App成功登記積分，可獲獨家電影限量明信片一套（A款，共3張）。換領日期為11月18日起，換完即止。

▲ 任務一︰消費滿$500或以上可換電影限量明信片A款

任務二︰

由11月18日至11月28日，於指定新地商場消費滿$500或以上，並透過App成功登記積分，可獲獨家電影限量明信片一套（B款，共3張）。換領日期為11月18日起，換完即止。

▲ 任務二︰消費滿$500或以上可換電影限量明信片B款

任務三︰

由即日起至11月28日，於指定新地商場消費滿$3,000或以上，並透過App成功登記積分，可獲《假冒女團》電影換票證兩張。換領日期為11月18日起，換完即止。

新地商場網站︰www.thepoint.com.hk

記者︰黃依情