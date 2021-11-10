【MIRROR成員】教主Anson Lo首部電影《假冒女團》11月尾上映 新地商場會員送獨家電影限量禮品
休閒消費 13:13 2021/11/10
Ｍirror成員教主Anson Lo（盧瀚霆）首部擔正男一的電影《假冒女團》，即將於11月25日上映。新地商場綜合會員計劃The Point by SHKP將會與《假冒女團》推出聯乘推廣，完成App內消費任務即送出一系列獨家電影限量禮品，神徒不容錯過。
任務一︰
由即日起至11月17日，於指定新地商場消費滿$500或以上，並透過App成功登記積分，可獲獨家電影限量明信片一套（A款，共3張）。換領日期為11月18日起，換完即止。
任務二︰
由11月18日至11月28日，於指定新地商場消費滿$500或以上，並透過App成功登記積分，可獲獨家電影限量明信片一套（B款，共3張）。換領日期為11月18日起，換完即止。
任務三︰
由即日起至11月28日，於指定新地商場消費滿$3,000或以上，並透過App成功登記積分，可獲《假冒女團》電影換票證兩張。換領日期為11月18日起，換完即止。
新地商場網站︰www.thepoint.com.hk
記者︰黃依情