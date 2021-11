【秋冬美妝】BURBERRY全新啞光唇膏系列　玫瑰香調+顯色度高持妝長達24小時

▲ Burberry Kisses新成員——MatteLip Colour啞光唇膏系列。(圖片由Burberry Beauty提供)

Burberry Beauty 推出Burberry Kisses新成員——MatteLip Colour啞光唇膏系列。新款啞光唇膏效果持久,配方蘊含令雙唇舒適潤澤的透明質酸,以及高顯色度的色素粒子,營造層次堆疊及豐盈效果。

韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨 公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

點擊大圖了解更多:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Burberry Kisses Matte系列主打長效妝感。持久配方呈啞光效果,高濃度色素讓你一抹上色,達至高度顯色。配方蘊含透明質酸,讓雙唇水潤舒適24小時,8小時持色不脫妝,更散發玫瑰幽香,締造極致感官享受。

建議用法

先使用較深色顏色描繪唇形,再以較鮮色顏色完整唇妝,營造層次堆疊及豐盈效果。

色調

共有20種色調,新款金色唇膏管鐫刻Burberry標誌格紋。當中四款Burberry主打色調(The Red No. 106、Matte Russet No. 93、Matte Soft Pink No. 12、Matte Burgundy No. 102)象徵雋永不朽的美學,適合大膽果敢、勇於表達的你。

售價:HKD 270

售賣點:

Burberry美妝專門店和指定零售店有售。

BURBERRY 美妝專櫃、香港廣東道17 號海港城海運大廈海港城FACESSS

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送:https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:張懿慧