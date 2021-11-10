  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (週三) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【秋冬美妝】BURBERRY全新啞光唇膏系列　玫瑰香調+顯色度高持妝長達24小時

休閒消費 15:55 2021/11/10

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

Burberry Kisses新成員——MatteLip Colour啞光唇膏系列。(圖片由Burberry Beauty提供)

Burberry Beauty 推出Burberry Kisses新成員——MatteLip Colour啞光唇膏系列。新款啞光唇膏效果持久，配方蘊含令雙唇舒適潤澤的透明質酸，以及高顯色度的色素粒子，營造層次堆疊及豐盈效果。

韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨　公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Burberry Kisses Matte系列主打長效妝感。持久配方呈啞光效果，高濃度色素讓你一抹上色，達至高度顯色。配方蘊含透明質酸，讓雙唇水潤舒適24小時，8小時持色不脫妝，更散發玫瑰幽香，締造極致感官享受。

建議用法

先使用較深色顏色描繪唇形，再以較鮮色顏色完整唇妝，營造層次堆疊及豐盈效果。

色調

共有20種色調，新款金色唇膏管鐫刻Burberry標誌格紋。當中四款Burberry主打色調(The Red No. 106、Matte Russet No. 93、Matte Soft Pink No. 12、Matte Burgundy No. 102)象徵雋永不朽的美學，適合大膽果敢、勇於表達的你。

售價:HKD 270

售賣點:

Burberry美妝專門店和指定零售店有售。

BURBERRY 美妝專櫃、香港廣東道17 號海港城海運大廈海港城FACESSS

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧

相關文章

【扮靚速報】美顏小儀器宅家歎美容院高級療程　減頸紋＋緩老緊膚＋頭髮增生
12:27 2021/11/05
【扮靚速報】美顏小儀器宅家歎美容院高級療程　減頸紋＋緩老緊膚＋頭髮增生
【家品速報】MoMA Design Store推色彩家品　小型色彩傢俬配合本地部屋
12:26 2021/11/01
【家品速報】MoMA Design Store推色彩家品　小型色彩傢俬配合本地部屋
【潮人必搶】UNIQLO聯乘Jil Sander秋冬系列上架　11月11日全港6分店發售【內附詳情】
今日 11:40
【潮人必搶】UNIQLO聯乘Jil Sander秋冬系列上架　11月11日全港6分店發售【內附詳情】

你可能感興趣

【扮靚速報】美顏小儀器宅家歎美容院高級療程　減頸紋＋緩老緊膚＋頭髮增生
12:27 2021/11/05
【扮靚速報】美顏小儀器宅家歎美容院高級療程　減頸紋＋緩老緊膚＋頭髮增生
【家品速報】MoMA Design Store推色彩家品　小型色彩傢俬配合本地部屋
12:26 2021/11/01
【家品速報】MoMA Design Store推色彩家品　小型色彩傢俬配合本地部屋
【潮人必搶】UNIQLO聯乘Jil Sander秋冬系列上架　11月11日全港6分店發售【內附詳情】
今日 11:40
【潮人必搶】UNIQLO聯乘Jil Sander秋冬系列上架　11月11日全港6分店發售【內附詳情】
開倉 美容 面部保養 唇膏 海港城 美妝

最高瀏覽

【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
13:00 2021/11/09
【全民造星IV】葉詠詩愛女憑實力成功入圍　羅洛家背負家庭背景受壓落淚
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
11:00 2021/11/09
【2021最新檢測】水中銀檢測14款保濕沐浴露　6款無毒+保濕功效顯著沐浴露【附名單】
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生
16:00 2021/11/09
【淋鏹判囚】情夫按女友指使向其夫淋鏹水囚9年9個月　官斥襲擊惡毒摧毀事主一生