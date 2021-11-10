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【安心出行】港府擬擴大強制使用範圍至餐飲處所　業界稱就此事「無意願可言」

社會 13:20 2021/11/10

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稻苗學會會長黃傑龍表示，衞生署及食衞局上周五約見業界，提及將會擴大使用安心出行範團，形容業界受當局監管，就此事「無意願可言」。（資料圖片）

為滿足與內地通關的要求，港府正研究擴大強制使用「安心出行」範圍至餐飲處所，詳情稍後公布。稻苗學會會長黃傑龍表示，衞生署及食衞局上周五約見業界，提及將會擴大使用安心出行範團，形容業界受當局監管，就此事「無意願可言」，不過局方則稱，就初步與食肆商討後，認為有關措施可行。

黃傑龍今（10日）在電台節目指出，港府早前以街市作試點，強制使用安心出行後，社會已明顯出現反對聲音，他相信若擴大安心出行的使用範團，不只B類食肆受影響，期望港府應與內地做好協商條件，才統一公布涉及的場所。他舉例指，廣州推出的防疫措施較本港寬鬆，當地食肆的營業時間沒有受到限制，沒有規定限聚人數，社交距離亦只有1米。

他又指出，難以理解當局推出的政策，稱對方最初為了減少人流聚集，推出限制食肆營業時間，隨後卻派發消費券刺激消費，如今又再次收緊防疫措施限制消費，以達至防疫效果，建議政府應就此作更多解說，讓社會較易接受相關措施。

政府諮詢業界後，食物及衞生局局長陳肇始於傳媒專訪指，業界初步認為是可行，但需要給予足夠時間推行。她強調，市民使用「安心出行」程式，可以得知自己是否到過確診者的地方，即時透過檢測得出結果，愈多地方做安心出行，防疫抗疫會更有效及到位。她重申，任何防疫抗疫措施，如檢測及帶口罩都會帶來不便，希望在疫情常態化，市民接受措施是生活的一部分。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳麗娜

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