【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教

▲ 孫女考試得51分，嫲嫲一句說話化解她的難過。

遇上子女考試低分，有家長不免責備幾句，但只要改變說話方式，結局便不一樣，也無損親子關係。近日內地一段影片在網絡瘋傳，有嫲嫲見小學孫女因考試得51分而痛哭，不但沒有斥責她成績不好，反而加以安慰，更說出一句鼓勵說話，化解孫女的不快。

綜合內地傳媒報道，日前廣東梅州一名就讀小三的女童，帶著只有51分的考卷回家，她一方面對自己考取的分數不似預期感到自責，另一方面也害怕父母會因此責罵她。從一段約45秒的影片可見，在家中桌前坐著一對祖孫，嫲嫲就坐在孫女旁邊，孫女則雙手托著頭落淚。

不責罵反安慰「差49分就100」

嫲嫲拿起孫女的考卷細看，知道她的情況後，卻沒有要指責的意思，反而說出鼓勵的說話︰

沒事，才差49分就100啊，你都還有一半加一分呢。

沒事沒事，努力就對了。

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當嫲嫲說完後露出微笑看看孫女，而孫女聽到嫲嫲的說話，情緒也漸漸穩定下來。拍攝這段影片的是女童的媽媽羅女士，她指嫲嫲知道孫女考得51分只是笑笑而已，鼓勵她、叫她不要哭。孫女原本難過得不肯吃飯，經嫲嫲說了些話後，她就不哭了，也願意吃飯。嫲嫲的舉動也令她動容︰

很感動，覺得現在很難得有這樣的奶奶（嫲嫲）。

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嫲嫲以鼓勵態度教孫

羅女士稱嫲嫲非常疼愛7個孫兒，每天都烹煮各種美食給孫兒吃，即使孫兒出現問題，她都是以鼓勵的態度去教導他們。嫲嫲說現在讀書不容易，要慢慢鼓勵小孩，嫲嫲也會親自教導。

網民大讚這位嫲嫲對孫女溫柔又窩心，她的處理及鼓勵方式絕對是最強家教，值得一眾家長學習。有網民留言「鼓勵對孩子來說特別重要」、「孩子考得不好知道難過，說明有上進心，奶奶（嫲嫲）的鼓勵做法很好，期待下次的高分」、「奶奶（嫲嫲）這個教育法，必須推廣一下」。

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責任編輯：王明芳