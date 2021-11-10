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【過渡房屋】啟德推官地可供發展過渡屋　料可建逾400伙

社會 13:39 2021/11/10

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過渡房屋擬建於行人路側的空置官地，原先擬劃作興建中學用途。（資料圖片）

政府公布最新可供發展過渡性房屋的用地，焦點落於啟德一幅原先擬建學校的官地，可用作興建過渡屋，據悉可提供至少400伙。

可供發展過渡屋的啟德第1B3區政府土地，位於居屋啟朗苑側，地皮面積7,200平方米，徒步往港鐵啟德站只需約5分鐘；毗連的1B2區政府土地，早前已宣布可供發展過渡屋。

據資料顯示，地盤現時規劃為「政府、機構或社區」用途，原本劃作學校之用，不過據知，興建學校的計劃仍然有待落實，故此預計地盤可以使用一段較長時間。地盤的面積跟毗鄰第1B區沐安街地盤相若，因此估計可以提供的過渡性房屋亦有400至500個單位。

至於早前由東華三院負責的第1B區沐安街項目遭到地區人士反對，關注區內學校等社區建設問題，據了解有關方面都聽到社區的聲音，會嘗試解決問題，希望最終能理性處理，但認為該地盤按照現時規劃至少能夠用5年，一直閒置的話亦是浪費。

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記者：余敏欽、吳卓峰

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