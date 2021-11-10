【早產BB】早產兒成長易出現學習障礙　水療助改善專注與覺醒狀態5大方面

▲ 早產兒成長較足月孩子易出現學習障礙，可透過水療改善學習表現。

早產是指嬰兒在懷孕未滿37周時出生，他們提早來到世上，腦部及身體發展均未成熟。研究指出，早產幼兒成長至小學階段時，出現學習困難／障礙的機會，一般較足月出生的兒童為大。如果出生時懷孕周數愈少（< 32 周），出生體重愈低（< 2 千克），出現學習困難／障礙的機會便會愈大。因此，及早的訓練能有效減少對早產兒將來學習的影響。而物理治療常用的方法之一「水療」（Hydrotherapy），又如何改善早產兒的學習表現呢？

1.調適情緒

水療一般在攝氏 32-34 度的水溫下進行練習，有助增加血液循環，放鬆長期繃緊的肌肉；而在水中活動時，水的壓力幫助肺部擴張，治療師會利用不同工具，教導學童在水中的呼吸控制及速度，以協助他們放鬆及調適緊張情緒，舒緩因壓力而緊張及焦慮的不安表現。

2. 調適專注

早產兒常因肺部發育未成熟，以致心肺功能較弱及容易患上呼吸系統疾病；物理治療師設計合適的水中帶氧運動以鍛鍊心肺功能。而帶氧訓練亦有助調適專注力，增加多巴胺的釋放，令心情愉快。

3. 改善不良姿勢

有學習困難／障礙的學童常出肌肉力量及整體耐力不足，特別是身體核心肌群，容易出現疲倦或不正確的坐立姿勢。水的阻力有助鍛鍊肌肉，特別是核心肌群穩定性。在水中運動時（如擺動身體、撥手或踢腿），逆水活動的面積愈大，水阻力便愈大，因此水中運動比陸上運動消耗更多的熱量，有效增強肌肉力量和持久耐力。此外，水的浮力亦不停地干擾身體重心，持續挑戰姿勢控制，有助改善不良姿勢。而擁有良好的坐立姿勢，才能進一步提升專注及學習。

4.調適覺醒狀態

一般早產兒感覺系統比較敏感，容易對感官刺激有過大的反應，或害怕接觸新事物。身處水療池中，有被池水包圍的感知覺；水的壓力及溫度，給予關節本體感及觸覺訊息，增強身體意識、有助調節腦部覺醒度、刺激神經網絡發展。另外，水能持續地流動，順著水的浮力活動，可輕鬆地擺動肢體，例如轉腰、交叉開合手等協調動作，治療師亦會訓練基礎泳式的划手及踢腳等協調動作，以加強動作技巧，亦可以調適覺醒狀態，激活腦部專注功能。

5.提升執行功能

大部份兒童也喜歡玩水，在水中做運動比陸上做運動有較高的參與動機，早產兒更能投入身體學習。治療師安排不同水中任務，例如「小小神射手」：學童進行俯臥浮時， 看到指定顏色的小球用雙手以蛙手撥開；相反的則維持原狀。此類反應遊戲，能提升

學童的反應抑制能力。又例如學童化身「記憶潛水艇」，跟從連串指令，在水底尋回相應次序或數量的寶物（潛水玩具），有效增強工作記憶，全面促進組織及執行功能。

協康會「親．早．啟動—早產嬰幼兒親子支援計劃」的「早產幼兒親子水療課程」【按此連結】，適合兩歲半至七歲的早產兒參與，兒科物理治療師會針對因早產而出現的學習困難／障礙，運用腦神經發展治療策略，評估及分析他們的體能發展和水中活動能力，設計針對性的親子水療訓練，彈性地運用「水」的特性，讓早產兒獲得更佳的治療效果，改善學習表現。當然，進行水療前有各種注意事項，記緊諮詢兒科物理治療師。

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撰文：協康會物理治療師督導主任 許鳳櫻