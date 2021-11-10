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【著數優惠】銅鑼灣一站式美粧平台Art Piece　11月推出多款CBD產品優惠低至6折

休閒消費 13:52 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

Art Piece設有CBD Chillax Zone，引入多款CBD產品。（商場提供）

銅鑼灣新商場Art Piece，以綫下獨立購物體驗空間融合綫上網店，打造全新概念的商場消費模式，一站式提供美粧、美容、造型及生活品味體驗與服務。而近年大熱的天然CBD大麻二酚產品風靡全球，最近Art Piece商場亦引入不少CBD品牌，讓顧客可嘗試更多不同種類的美容產品。

超過10個CBD品牌的生活專區Chillax Zone位於Art Piece銅鑼灣店地下及2樓，尖沙咀店地下及1樓，當中人氣品牌包括Cubed 、Felix & Co. 、FormerCBD、Found、Gentle Bro、LIFE CBD、Mawanla及OTO等。產品就有大熱的CBD口服油、零食、護膚品等，商場亦有專業顧問會為客人提供意見，就算CBD新手也能找到適合自己產品。

Art Piece CBD Chillax Zone亦由11月16日至30日期間推出多項優惠，包括︰

  • CUBED低敏修復乳液6折，The Rest 7折
  • Flow by Found以下產品7折：日間CBD油 900mg，晚間CBD油 900mg，特強CBD油 3,000mg
  • 凡購買FormerCBD獨家套裝(2,000mg CBD強效舒緩口服滴劑 & 500mg CBD舒緩修護乳液) ，即送500mg CBD 烘焙煮食油一支

Art Piece
地址︰尖沙咀加拿分道53號 / 銅鑼灣勿地臣街3號

記者︰黃依情

 

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