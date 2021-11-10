【小額索償】露宿者被丟掉家當索償　康文署經理已予足夠時間處理

▲ 康文署通洲街公園經理王先利（右）。（梁錦麟攝）

深水埗通州街公園露宿者於2019年冬至前夕遭警方驅趕，及被康樂及文化事務署丟掉家當。9名露宿者先後入稟小額錢債審裁處索償，案件今（10日）續審。康文署通洲街公園經理今作供稱，事發當日要配合警方的反罪惡行動，故未有張貼告示。經理又指當日勸喻在場的露宿者約20至30分鐘後，再詢問物品是否無人認領後才清理物品，他認為當日與警方已給予足夠時間讓露宿者處理物品。

案中原有14名無家者申索人，當中有人在追討過程中逝世、未能聯絡及被捕。餘下的9名申索人為熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮及陳志堅，除劉嘉曦外，其餘人由社協幹事吳衛東、陳仲賢代表出庭。被告人為律政司司長。

康文署通洲街公園經理王先利今作供稱，過往每季均有大型清潔行動，行動前均會張貼告示。行動期間亦會找警方維持秩序，露宿者亦會收拾物件讓他們清潔地方，大約需時2至3小時。

王續指，2019年12月21事發當日與警方進行聯合行動，警方負責反罪惡及掃毒行動，康文署則處理場地清潔。由於需配合警方的反罪惡行動，故清潔前未有張貼告示。王指，當日勸喻在場的露宿者約20至30分鐘後，再詢問物品是否無人認領後才清理物品，王認為當日與警方有給予足夠時間讓露宿者處理物品。

王指，通洲街公園涼亭內平均每晚有65至70個露宿者在場，包括輪椅人士，而當日則僅有20多名露宿者在場。申索方代表陳仲賢盤問時指，即是大部份露宿者當日均不在場？王指當日約一半露宿者不在場。

王再指，當日約收集12桶無人認領的物件，每桶約1米高。申索方代表吳衛東盤問時指，輪椅人士如何能在1米高的垃圾桶內尋回個人物品？王指這是慣常做法，若輪椅人士找不到，場地職員亦樂意幫助。

申索方劉嘉曦盤問時指，當日亦有向場地職員提出協助，但未獲幫助。王指，以他記憶，當日並無收到劉先生協助要求。

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記者：梁錦麟