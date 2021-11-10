【立法會選舉】龍漢標、趙式浩出戰地產及建造界　教育界3人報名

▲ 龍漢標（左一）在石禮謙（左二）陪同下報名。（程志遠攝）

立法會選舉提名期倒數3天，早前未有人報名的地產及建造界、教育界，以及建築、測量、都市規劃及園境界，都有人報名。其中，地產建設商會秘書長龍漢標在現屆立法會議員石禮謙陪同下，報名參選。

龍漢標表示，參選立法會是短時間內的決定，獲地產建設商會支持。他稱。對於石禮謙不再連仼感到十分惋惜，又指二人過去合作無間，坦言感到失望。

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被問及參選決定有否諮詢過中聯辦，龍漢標指，業界一直與港府及中聯辦有聯繫，惟選舉過程中聯辦有沒有參與，則不便透露。

卓能集團趙世曾之子、自由黨青年團主席趙式浩亦於今日報名參選同一界別。對於石禮謙宣布不會競逐連任，並表態支持龍漢標，趙式浩稱自己未獲石禮謙提名，但一直與對方保持溝通，又形容對方是「業界好尊敬的前輩」。

▲ 香港幼稚園專業交流協會主席丁健華（左二）。（陳葆琳攝）。

教育界方面，教聯會副主席朱國強、教育評議會成員林日豐，以及香港幼稚園專業交流協會主席丁健華，分別於今日報名競逐教育界。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓也在今日報名角逐連任。

另外，過去多屆在衞生服務界取得議席的護協，派出中央委員何祟漢參選醫療衞生界。此界別已有香港藥學會前會長龐愛蘭、醫學會前副會長林哲玄及民建聯陳永光報名。

選委會方面，港區人大代表陳曼琪、前投資推廣署署長盧維思也於今日報名。選委會目前有46人報名。

▲ 盧維思今日報名出戰選委界別。（陳葆琳攝）

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記者：陳葆琳