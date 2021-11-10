【新冠肺炎】57歲男確診機組人員妻兒任職及就讀愉景灣國際學校　學校須停課120名師生入檢疫中心

▲ 57歲男確診機組人員妻兒任職及就讀愉景灣國際學校，學校須停課120名師生入檢疫中心。

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生防護中心今日（10日）公布，新增5宗確診個案，全部為輸入個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會交待詳情。

歐家榮表示，該兩名國泰機組人員分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，兩人分別於10月26日及29日的檢測結果呈陰性，並於10月31日離開香港前往德國，於11月6日由德國經同一航班（CX2066）返抵香港。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

57歲患者在11月6日至8日大部分時間留在家中，但在11月8日曾在愉景灣乘搭巴士到東涌巴士站，跟住乘搭小輪到中環再乘搭地鐵，到金鐘運輸署辦理事情。現時密切接觸者為4名家人，及13名一同工作的機組人員。57歲患者妻子是愉景灣國際學校的老師，他的兩名小朋友亦是在愉景灣國際學校就讀，現時他們沒有病徵已安排入檢疫中心。另外，已安排120名在愉景灣國際學校的師生入檢疫中心，直至該三名家居密切接觸者報告呈陰性。

29歲患者10月16日至21日到過巴黎工作，在11月8日出現病徵，患者在11月7日曾到棉登徑Maison Eric Kayser食早餐，11月8日與朋友曾到黃竹坑遊樂場，與朋友踼波。今日稍後將上述會列為強制檢測場所。另外，患者在潛伏期內亦到過8個場所，昨日已列為強制檢測場所。這名患者有60個密切接觸者，已安排入檢測中心。

衞生署衞生防護中心昨日（9日）表示，正調查4宗初步確診輸入個案，其中2人為同一航空公司的貨機機組人員，其中居於尖沙咀凱譽的29歲男機組人員病毒量高，並確認帶有L452R變異病毒株；另外2人則未能排除為復陽個案的可能性。詳情即看【下一頁】

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記者：李榮忠