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【都市奇觀】東大街驚現渠口長蛇陣　網民揶揄可練坑渠過彎

社會 14:52 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

筲箕灣東大街驚現渠口陣。（陳梓蔚攝）

筲箕灣東大街近來完成道路工程，事後卻驚現渠口陣。有市民就懷疑工程「造數」，又擔心造成附近石屎斷裂。有水務工程師就指，有關設計料為了增加排水能力，而半島酒店外亦有類似設計。

筲箕灣東大街近天后廟位置近日驚現渠口陣，在短短數十米路已有近30個渠口。有網民將奇觀拍攝並上載至社交媒體，引起熱議。

有網民就留言指，

其實咁樣會唔會好易容易地陷？

拓海過灣用

開得咁密，會唔會有受力的問題？重型車壓住這排石屎會唔會斷裂？

係咪比人練習坑渠蓋過彎？

有水務工程師就解釋指，香港過去亦曾有類似設計，例如半島酒店外就連續鋪設近十個渠口，一般是為了在低窪地區增加排水能力。

    點擊圖片放大
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TOPick記者正向渠務署查詢。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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