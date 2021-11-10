【都市奇觀】東大街驚現渠口長蛇陣　網民揶揄可練坑渠過彎

▲ 筲箕灣東大街驚現渠口陣。（陳梓蔚攝）

筲箕灣東大街近來完成道路工程，事後卻驚現渠口陣。有市民就懷疑工程「造數」，又擔心造成附近石屎斷裂。有水務工程師就指，有關設計料為了增加排水能力，而半島酒店外亦有類似設計。

筲箕灣東大街近天后廟位置近日驚現渠口陣，在短短數十米路已有近30個渠口。有網民將奇觀拍攝並上載至社交媒體，引起熱議。

有網民就留言指，

其實咁樣會唔會好易容易地陷？

拓海過灣用

開得咁密，會唔會有受力的問題？重型車壓住這排石屎會唔會斷裂？

係咪比人練習坑渠蓋過彎？

有水務工程師就解釋指，香港過去亦曾有類似設計，例如半島酒店外就連續鋪設近十個渠口，一般是為了在低窪地區增加排水能力。

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TOPick記者正向渠務署查詢。

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記者：陳梓蔚