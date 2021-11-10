【My Apple Pie】Edan粉絲爵屎必學自製My Apple Pie　烹飪達人教整酥皮蘋果批【內附食譜】

▲ 跟烹飪達人 Celia Chan 學整一個屬於自己的酥皮蘋果批，真的是烘焙新手都能一次成功，零難度。

自問是呂爵安 Edan 粉絲的你，一定已將他第 3 首個人單曲《My Apple Pie》背到滾瓜爛熟，發夢到唱得出之餘，MV 亦一定睇完又睇無限 Loop。不如把甜蜜延續，跟烹飪達人 Celia Chan 學整一個屬於自己的酥皮蘋果批，真的是烘焙新手都能一次成功，零難度。

Celia 的身份多重，她是 Cooking Fever 創辦人、廚藝導師、食物造型師、食譜創作者、媒體廚師。以「簡單學、輕鬆煮」為教學理念，認為烹飪不用太繁複，享受下廚樂趣和過程，才是烹飪之道。

蘋果 + 肉桂 = 秋天氣息

她今次教整的酥皮蘋果批，也是簡單得令人躍躍欲試，「靈感除了是來自 Edan 的新歌外，也因為秋天是蘋果的最豐收季節，而蘋果配上肉桂，那味道和香氣，總會令人想起秋天的氣息。」

她今次教的批是「open pie」，只有底部用酥皮，若大家較愛吃酥皮的話，可以加多一塊酥皮冚着如常吃的酥皮撻亦可。另外，她個人覺得搽上洛神花蘋果醬在蘋果片間，吃來會更香口。

她笑言：「因為這洛神花蘋果醬是我自製的，大家可隨意決定加與不加。還可以配另類果醬口味，如杏脯醬這種較清甜的味道為宜。」

▲ 蘋果批材料。(黃建輝攝)

材料（可做 2個)： 富士蘋果 1個 砂糖 20克 無鹽牛油 25克 急凍酥皮（已解凍） 1塊 雞蛋 （已成蛋漿） 1隻 肉桂粉 ¼ 茶匙 洛神花蘋果醬 1 湯匙 糖霜 隨意

做法:

1. 蘋果連皮切半去芯，切片。

▲ 把蘋果切成一片片。(郭秀芳攝)

2. 中火燒熱鍋，下牛油、糖，直至糖溶化。

▲ 煮溶牛油。(郭秀芳攝)

3. 下蘋果和玉桂粉，慢火煮 7-8 分鐘至略蘋果軟身後熄火，待涼。

4. 預熱焗爐 200 度。

5. 將蘋果片按大小 （大的放最底），按蘋果的形狀重疊放上酥皮上。

▲ 用刀鎅成蘋果形。(郭秀芳攝)

6. 用小刀把酥皮𠝹成蘋果型的撻皮，最好按蘋果的形狀預濶度多 2 cm 為佳。

7. 然後在蘋果片上掃洛神花蘋果醬。

▲ 蘋果片之間塗上適量果醬。(郭秀芳攝)

8. 剩餘的酥皮可𠝹成葉的形狀裝飾。

9. 蛋漿掃上酥皮，200度焗 15-20 分鐘或至酥皮金黃色， 取出，灑上糖霜即成。

記者：郭秀芳