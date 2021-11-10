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【全民造星IV】「女版Ian」自彈自唱感動全場　何佩婷為離世男友參賽原因催淚

娛樂 15:24 2021/11/10

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《全民造星IV》中的「女版Ian」何佩比賽背後原因感人。

由強尼擔任主持、梁祖堯和許廷鏗（Alfred）擔任兩隊的導師的ViuTV選秀節目《全民造星IV》，現時已進入60強階段，今晚（11月10日）播出的一集，有「女版陳卓賢」之稱的參賽者何佩婷（何佩）甫出場，就已經令導師份外感到親切。

何佩面試時，已因她的笑容和陳卓賢（Ian）一樣有親和力，音樂風格也頗為相同，所以被網民喻為「女版Ian」。而何佩在《全民造星IV》的表演亦獲一眾評判好評，其中朱栢康表示她能夠令觀眾體驗到歌曲的情感，而備受感動。

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何佩坦言參加比賽的目的，是希望能為離世的男朋友做一點事情，她感性道：「他一直好支持我做音樂。告別最親的人是一件好傷心的事，但亦是我人生的一個過程。」

她以自彈自唱道出心聲，表示：「平時我都鍾意將自己的心情轉換成歌去紀錄，因為自己經歷的事，一定會有其他人感同身受，所以希望自己的故事可以安慰同治癒到其他人」。 

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嘉嘉被花姐狠批

節目中另一位參賽者，17歲的張嘉慧（嘉嘉）處事方式卻令花姐和導師們十分頭痛。

在綵排時，嘉嘉用Auto-Tune演唱整首歌曲，令花姐大為不滿指責：「豈有此理，唔可以咁樣比賽㗎！如果咁，所有走音嘅都可以入圍喇，唱完成首歌都唔覺得自己走音喇？呢個係效果嚟，但唔駛成首歌都係咁呀？如果你咁樣嘅話，評判咪聽唔到你真聲囉！」

不過，被訓話後的嘉嘉卻似乎並沒有認真反省，反而笑指自己：「嚟到呢度點都係賺咗」。 

17歲嘉嘉令花姐很頭痛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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