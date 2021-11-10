【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案　3人涉機組人員

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生防護中心今日（10日）公布，新增5宗確診個案，全部屬輸入個案，其中3人為機組人員。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會交待詳情。

第12,376宗：57歲男子，機師，居愉景灣海峰徑，11月6日德國法蘭克福回港，帶有L452R變種病毒株，由於病毒量高，估計是近期感染。太太於愉景灣國際學校任教師，2名子女亦在該校就讀。

第12,378宗：29歲男子，機師，居尖沙咀棉登徑凱譽，11月6日德國法蘭克福回港，帶有L452R變種病毒株，由於病毒量高，估計是近期感染。

衞生署衞生防護中心昨日（9日）表示，正調查4宗初步確診輸入個案，其中2人為同一航空公司的貨機機組人員，其中居於尖沙咀凱譽的29歲男機組人員病毒量高，並確認帶有L452R變異病毒株；另外2人則未能排除為復陽個案的可能性。詳情即看【下一頁】

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記者：蘇文軒