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【聖誕節】海港城將設聖誕裝置邀市民參與亮燈　一文看清報名詳情

社會 15:52 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

海運大廈露天廣場將設大型聖誕裝置。（海港城提供）

受到疫情影響，各大商場仍布置大型聖誕裝置吸客。海港城表示，海運大廈露天廣場將會設置大型聖誕裝置，並於本月18日邀請市民現場參與直播亮燈活動，希望把歡樂傳揚到世界各地。

    點擊圖片放大

海港城指，今年以「Christmas Terminal」為主題，屆時露天廣場將化身成「聖誕曲奇客運站」和主角曲奇企鵝。大廈正門戶外聖誕裝置延伸至近天星碼頭，會加入手機程式有獎遊戲及於指定時間安排專業攝影師，以欣賞和拍照為主。另外，海港城將於本月18日舉辦聖誕亮燈，並首次邀請市民現場參加，活動更會同步於海港城官方社交平台直播，為第20年的慈善籌款活動揭開序幕。

海港城又指，聖誕節底下仍會繼續跟從防疫指引，定時消毒，以保持清潔衛生，並保持社交距離。

報名參加亮燈活動詳情如下：

日期：本月12日起可於Klook報名登記

內容：每組參與市民（最多4人），只要捐款$250元，可與家人及朋友出席亮燈活動，名額80組（先到先得），詳情請留意海港城Facebook專頁

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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