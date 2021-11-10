【新冠肺炎】醫管局指85名確診病人留醫　全部人情況穩定

▲ 衞生防護中心今日（10日）下午出席疫情記者會交待詳情，醫院管理局總行政經理何婉霞（右）。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生防護中心今日（10日）下午出席疫情記者會交待詳情，公布新增5宗輸入確診個案。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該兩名國泰機組人員分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋。57歲男確診機組人員妻兒任職及就讀愉景灣國際學校，學校須停課120名師生入檢疫中心。詳情即看【下一頁】

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，截至今日上午9時，過去24小時醫管局系統呈報7宗個案，85名確診病人仍於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部人情況穩定。續指目前公立醫院已啟用588間負壓病房，使用率為65%。

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生署衞生防護中心昨日（9日）表示，正調查4宗初步確診輸入個案，其中2人為同一航空公司的貨機機組人員，其中居於尖沙咀凱譽的29歲男機組人員病毒量高，並確認帶有L452R變異病毒株；另外2人則未能排除為復陽個案的可能性。詳情即看【下一頁】

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記者：余思嵐