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【新冠肺炎】醫管局指85名確診病人留醫　全部人情況穩定

社會 16:52 2021/11/10

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

衞生防護中心今日（10日）下午出席疫情記者會交待詳情，醫院管理局總行政經理何婉霞（右）。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生防護中心今日（10日）下午出席疫情記者會交待詳情，公布新增5宗輸入確診個案。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該兩名國泰機組人員分別29及57歲，居於尖沙咀凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋。57歲男確診機組人員妻兒任職及就讀愉景灣國際學校，學校須停課120名師生入檢疫中心。詳情即看【下一頁】

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，截至今日上午9時，過去24小時醫管局系統呈報7宗個案，85名確診病人仍於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部人情況穩定。續指目前公立醫院已啟用588間負壓病房，使用率為65%。

本港新冠肺炎疫情現變數，衞生署衞生防護中心昨日（9日）表示，正調查4宗初步確診輸入個案，其中2人為同一航空公司的貨機機組人員，其中居於尖沙咀凱譽的29歲男機組人員病毒量高，並確認帶有L452R變異病毒株；另外2人則未能排除為復陽個案的可能性。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：中年人易忽視黃斑病變 注意一個徵狀須求醫

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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