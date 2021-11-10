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【新冠肺炎】袁國勇指要走出困局需近全部人打針　倡推「疫苗護照」不打針不可入公共場所

社會 15:50 2021/11/10

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袁國勇指逾 99% 接種率才能避免大爆發，建議政府推出「疫苗護照」不打齊針禁進公共場所。（資料圖片）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇出席一個傳媒節目時表示，本港的疫苗接種率必須逾 99% ，才可以避免通關後出現本地疫情大爆發，建議政府推出「疫苗護照」，考慮參照以色列做法，若市民不打齊疫苗不可上班、上學或進入公共場所等。

袁國勇指，疫苗接種率逾 99%是唯一令香港及全世界走出困局的方法，港人如想放寬本地防疫措施、盡快與外界恢復正常通關，全民接種是先決條件。疫苗接種率必須逾 99% ，才能避免開關後本地疫情大爆發，甚至造成公共醫療系統崩潰。他指如果按現行的速度，每日新增一兩千名市民接種，增長速度非常緩慢，若政府不積極採取行動，本港的接種率至明年3月仍然徘徊在7成。

袁國勇又建議政府參照以色列做法推出本地「疫苗護照」，要求市民出入指定場所要出示疫苗接種紀錄，包括餐廳、戲院、運動場等，若市民不打齊疫苗不可上班、上學或進入公共場所等，否則市民不肯接種疫苗。

對於推展第三針疫苗接種計劃，袁國勇認為香港應該跟隨內地步伐，有助兩地恢復正常通關，他預計內地至明年中，第三針接種率有機會達七成以上。他表示接種第三針後可能不用「年年打」，而是兩至三年後，當病毒變化大才再接種。

最新影片推介：中年人易忽視黃斑病變 注意一個徵狀須求醫

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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