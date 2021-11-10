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《演鬥聽》圓滿結束　王菀之獻唱《皇后的心債》

娛樂 16:06 2021/11/10

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《演鬥聽》

TVB音樂節目《演鬥聽》最終章將於11月13日播出《演鬥聽王者之戰》，節目音樂總監兼主持王梓軒邀請王菀之（Ivana）及伍仲衡（Harry）來個破天荒演出，兩人10年前合作，今年再續音樂緣。
 
5年沒上電視音樂節目獻唱参Ivana，首次上《演鬥聽》相當開心：「個節目好特別，好多種音樂類型，玩得好利害都係好年青嘅音樂人，大家都好用心，透過節目可以聽多啲唔同類型嘅歌，認識香港唔同嘅音樂人。」

今次王菀之與伍仲衡送上一曲《皇后的心債》給大家。

Ivana與獨立音樂人重聚

Ivana並稱自細鍾意夾band：「同Harry夾過，成日jam歌，唔會寫定譜，玩即興，（點解今日獻唱《皇后的心債》？）我哋張新專輯會翻唱《心債》，呢首係我好鍾意嘅歌，靜靜地，個mood好似電影故事嘅歌《皇后餐廳》，所以將兩首歌擺埋一齊，同Harry一齊揀同諗點樣去做。」

很開心可以與很多獨立兼有才華音樂人重遇的Ivana， 早在10年前同RX合作過：「當時佢做一個無伴奏嘅演出，全人聲a cappella，佢負責beat box，我就負責唱歌。」

導演組很窩心，當晚拍攝完《演鬥聽王者之戰》即頒獎給台前幕後。

《演鬥聽》圓滿結束
 
Harry也表示首次上這種創作型音樂節目：「呢個節目好多即興，俾市民知道咩叫jam歌，每人8個bar，鼓、bass、結他，跟住keyboard輪流交替，音樂人成日用呢啲語言去交流。」

另外，一共10集的《演鬥聽》圓滿結束，導演組更為勞苦功高的梓軒及團隊訂製獎狀。

撰文 : TOPick柴犬出動

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