【孩子社交】父母憂兒子內向強迫參加大人聚會　許嫣醫生：尊重孩子個性別勉強

▲ 許嫣醫生認為，家長應為內向型孩子安排適合的社交場合，而非一味要求他們在聚會中發言。

我小時候接觸的人很少，通常只有家人、學校的人，和幾個鄰居，造就了我害羞的性格。因此，我鼓勵女兒跟不同的人交流，男女老幼、各行各業、萍水相逢的陌生人，希望她們多接觸不同的人，擴闊眼界。可是，如果孩子性格根本是「內向型」，愈是強迫他出去社交，他愈感到恐懼和壓力。

有位朋友，是個百分百的「外向型」，很不滿意青春期的兒子說話少；每次飯聚，談不了兩句，就想要將兒子納入大人的對話裏：「阿仔你覺得這是否很有趣？」「阿仔你以前不是遇過類似的事情嗎？」「阿仔你聽到了沒有？許醫生她也是這樣說呢！」

其實這樣做，令兒子反感，也讓我這個阿姨好不尷尬；我不時要想些說話替兒子打圓場，想辦法讓他脫身。

他如此內向怕羞，讓我很擔心。沒有人脈，將來怎樣找工作？怕連女朋友也交不到！

朋友這樣說。外向的父母，通常都不太理解內向孩子的世界；看到他們在人多陌生場合中不喜交談，就着急得猶如世界末日。其實上天做人很公平，內向者有內向者的優點；縱然主流思想總覺得外向者才是人生勝利組，事實卻未必如此。

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我作為一個「資深」的內向者，站在內向型孩子的立場，建議父母們不妨尊重孩子的個性，別要勉強他們參與團體裏的談話。內向者雖然不擅長在人多的時候積極發言，但他們多是傾聽能力較強的人，而且對別人感受比較敏感和準確，故此在「一對一」見面的情況下，可以非常有魅力和影響力。

父母可根據孩子的特點，安排合適的社交環境，如寧靜的地方、熟悉和對脾氣的人、深入而有意義的話題，讓他們發揮所長，能夠在人少而親密的交際之中，找到自信、快樂和滿足感。

全文刊於《經濟日報》，原題為「內向型孩子的社交」。

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