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【樂壇天后】Celine Dion驚傳病況轉差取消個唱　消息指因持續性肌肉痙攣沒法下床　

娛樂 16:34 2021/11/10

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樂壇歌后Celine Dion被指健康狀況變差。

當年憑獻唱經典電影《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》而爆紅的樂壇天后Celine Dion，上月中宣布因健康問題而取消演唱會，日前有外國媒體報道指，其家屬透露Celine Dion的身體狀況出現惡化，有指她已無法下床行路，達「幾乎癱瘓」狀況。

Celine Dion於10月19日發出聲明，取消原定本月15日於在美國拉斯維加斯舉行慶祝出道40周年的演唱會，聲明中她表示受持續性的肌肉痙攣所折騰，雖然身體沒大礙，可惜無法參與演出，故向粉絲作出道歉，而Celine Dion表現堅強，不時更新IG跟粉絲互動。

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Celine Dion近年被指患上厭食症。（取自instagram）

妹妹否認Celine情況惡化

不過，今日（11月10日）有外國媒體報道，其家人透露Celine的情況再度惡化：「她的腿和腳痛得使她幾乎癱瘓，她非常虛弱，體重減輕了很多。」

據指，Celine Dion整個人也瘦了一圈，變成皮包骨，情況令人擔心。

Celine Dion跟一對孖仔。（取自instagram）

Celine Dion病重傳聞震驚全球，不過其胞姐已向法國媒體作出澄清，表示妹妹任何事情都會告訴說，據她所知胞妹的狀況不錯：「發生在她身上的事確實很令人傷心，但這並不嚴重。」

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傳Celine患厭食症

53歲的加拿大天后Celine Dion為3子之母，其丈夫Rene Angelil於2016年1月不敵癌症而逝世，有傳飽受丈夫離逝打擊的Celine患上了厭食症，惟她卻積極復出獻唱似乎想打破傳聞。

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於2019年7月，Celine Dion現身巴黎街頭跟歌迷和記者見面，從媒體拍攝的照片所見，身穿背心的Celine胸骨暴現，而雙手的筋脈亦十分明顯，不禁令粉絲擔心其健康。

撰文 : TOPick柴犬出動

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