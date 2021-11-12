【食物敏感】哺乳期戒口無助預防嬰幼兒過敏　營養師拆解食物敏感6大常見迷思【內附防敏方法】

▲ 懷孕期、哺乳期戒口戒得清，下一代便可逃過致敏的命運？且看香港營養學會副會長張智良一一為大家拆解。

大家對食物敏感充滿疑問：BB飲配方奶粉後出現敏感，轉飲豆奶粉或羊奶粉就可一了百了？一旦對該類食物出現肚瀉、紅腫、痕癢等狀況，是否一世與它無緣？懷孕期、哺乳期戒口戒得清，下一代便可逃過致敏的命運？以上種種，香港營養學會副會長張智良一一細心分析。

食物敏感是人體免疫系統出現失調所致，免疫系統會對一些外來物質作出反應，如消滅細菌。惟有時免疫系統失調，會錯誤地出現一些免疫反應及組織，導致過敏現象，好像會流鼻水、皮膚紅腫發炎、長出風癩甚至血管水腫等。

香港營養學會副會長張智良指出，食物敏感存在遺傳因素，但現在很多小朋友有食物過敏，不能單憑遺傳一個高危因素解釋所有成因，原因可以是環境因素、小時候的營養攝取。

▲ 新指引是懷孕期不應特別戒口，如吃一些被視為容易致敏食物如蝦蟹，反而有正面效果，而餵哺母乳也能預防過敏症。（iStock）

食物過敏因人而異，也因應這方面有不同測試。他表示，一些過敏測試如驗血，如當事人未曾嘗試過那種食物，驗血也驗不到該種食物的特定抗體。至於皮膚測試，則是把一些致敏原用針刺在皮膚上，待一會觀察有否紅腫等致敏反應，來斷定當事人有否對某些物質過敏。以上的測試值得做嗎？「如本身對食物沒特別大的敏感反應，不一定去做，至於父母皆有同一類型敏感，可向醫生徵詢意見，再決定是否進行過敏測試。有高風險的過敏人士，做測試時或需在臨床醫護人員的監測中進行，以策安全。」

過敏食物逐個數

最常見的致敏原有雞蛋、花生、牛奶、海產、小麥類、豆類、果仁類及水果，皆屬日常食物。張智良指香港法例上食物標籤需列上的常見致敏食物，以上大部分有包含其中，海產更會細分甲殼類（蝦、蟹和龍蝦等）、介貝類（如蠔、蜆和扇貝）。易致敏的尚有麩質，他說香港人較少有麩質過敏，水果致敏也不多，僅少部分會對奇異果或菠蘿過敏。

他曾接觸的罕有食物敏感個案包括紅蘿蔔及番茄。「但因為這類情況罕見，其實也沒相關測試來確定，只是當事人吃罷上述食物有不適致敏反應，而歸納入食物敏感。」

外出用膳挑戰大

傳統上，食物敏感者對單一食物敏感佔多數，近年則多了對多種食物過敏的個案出現，在飲食安排確添了挑戰。張智良曾接觸一患者，幾乎對所有含蛋白質的食物都產生敏感，豬肉、雞肉、海鮮、魚類、豆類、黃豆和奶類都致敏，在飲食上面對一定困難，但類似個案不多。

雞蛋、花生和牛奶，較多人會對此有過敏反應，此3類食物涵蓋廣泛，此類敏感的患者出街用膳對他們而言確是一個大挑戰。「尤其一些東南亞菜式，會用上花生油、果仁碎、雞蛋等，對此類食物敏感人士，在餐牌上可能找不到一個菜式可選。」

▲ 全球有一半的食物致敏原來自魚、牛奶、雞蛋、花生、堅果和貝殼類海產。（iStock）

對某些食物敏感，先要避免進食。如小朋友對雞蛋敏感，家長外購包裝食物大多已特別留意並細閱標籤，日常煮食會懂得「走蛋」或以其他食材代替。惟要留意一些隱藏或不為意的食物，如麵包面髹上一層薄薄的蛋漿，對雞蛋致敏人士就算極小量，也有可能造成過敏反應。

如對小麥敏感，豉油除以黃豆釀造，也會從中加入小麥，宜選無小麥一類，但外出用膳，肉類都經醃製，當中不少會加入豉油，這些對小麥敏感的人來說，形成頗大限制。

過敏者補充營養所需

此外，也要留意食物過敏者的營養攝取，有些個案是對多種食物敏感，或對日常營養素的攝取量不足，可考慮使用營養補充劑。很多敏感情況皆由兒時已開始，成長中要攝取足夠的營養，因此在戒除某些敏感以外，要有其他替代品，補充所需營養。「如不能飲用奶製品的，鈣質攝取或減少，可以高鈣質的芝麻、深綠色蔬菜、可連骨食的魚來補充。對雞蛋敏感者，相對沒那麼困難，蛋白質可從肉類補充。」

去年中大研究指港人常吃鯇魚較易致敏，香港人無論蒸魚及吃火鍋，不少愛以鯇魚入饌，因此引起公眾關注。「魚類敏感偶有所聞，中大指鯇魚有一種特定蛋白質容易產生致敏反應，期望這類研究愈來愈多，更易於診斷過敏，以便從食物上作出調節。」他更期望進一步從中發展出相關的脫敏治療，在醫護人員設計及監測下，讓過敏症患者接觸微小劑量致敏物質，慢慢使免疫系統可以接受原本致敏的食物，就算外出用膳不小心攝取到該種食物，可將過敏反應減低。

戒口無助預防嬰幼兒過敏

又有一種情況是，孩提時從無食物敏感，待長大後才對一些食物致敏，原來也非少見。部分過敏症會隨年紀增長而消減，但也有患者會延續終生，患者需不定時接受測試，以了解自身情況。

為探討前綫醫護人員對嬰幼兒防敏措施的意見，香港營養學會早前向兒科醫生及營養師進行網上問卷調查，成功收集102份有效問卷：93%認同家族遺傳是過敏主因，認同家居受空氣污染者則佔56%，認同二手煙佔44%、全母乳餵哺少於6個月亦佔42%，而剖腹生產則有34%受訪者認為會增加過敏風險。

學會引述近年研究，指出一般母親在懷孕和餵哺母乳期間毋須戒口，因戒口無助預防嬰幼兒過敏。如未能餵哺母乳，豆奶粉或羊奶粉亦沒有幫助。建議加強醫護人員專業培訓及公眾教育，推廣預防過敏十二式，釐清家長的誤解及加強支援母乳餵哺。張智良說：「餵哺母乳不只能預防過敏症，對BB的抵抗力、智力發展等都有好處，頭6個月以全母乳餵哺是最理想，也可以餵到兩歲。」

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預防過敏12式

香港過敏科醫學會於2016年推出以下「預防過敏12式」：

1.懷孕和餵哺母乳期間，不應在沒有醫生指示下隨便戒口。

2.用母乳餵哺初生嬰至6個月大。

3.按照指引接種疫苗。

4.過敏風險高的嬰幼兒（指有過敏家族病史或有多項過敏相關因素的嬰幼兒，如母乳餵哺少於6個月、母親在懷孕期間吸煙或吸入二手煙、剖腹生產等），若不用全母乳餵哺，可以選擇水解配方奶粉。

5.幼兒在4至6個月期間，若發展成熟便可以開始進食半固體食物。

6.避免吸煙或吸入二手煙。

7.控制環境及空氣污染。

8.改善室內空氣質素。

9.保持理想體重及避免肥胖。

10.避免承受過多的心理壓力。

11.慎用抗生素。

12.及早治療過敏症。

記者：周美好