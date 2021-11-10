【梅艷芳】阿Dee重看兩次依然感觸 　古天樂難忘梅姐告別舞台

▲ 古天槳林家棟憶梅艷芳往事。

電影《梅艷芳》，昨晚（9號）在九展滙星Star Hall舉行群星首映禮及音樂分享會」出席嘉賓星光熠熠，當中包括電影《梅艷芳》導演兼編劇梁樂民，主演古天樂、林家棟、王丹妮、廖子妤、劉俊謙、楊詩敏（蝦頭）、袁富華、麥秋成、駱振偉等。

主要演員王丹妮、廖子妤及劉俊謙在音樂會台上分享有關對梅艷芳忘懷，包括梅姐的出道、年幼背景，在樂壇及影壇成績等。

音樂會安排元朗兒童合唱團獻唱《似水流年》，李幸倪（Gin Lee）獻唱《心債》，蝦頭演唱《似是故人來》，蝦頭及強尼合唱 《胭脂扣》，而組合C AllStar就獻唱長達10分鐘的medley串燒歌曲。

▲ 出席首映禮。

在音樂會台上的王丹妮分享說：「希望大家見到整個團隊對梅姐的心意及愛。」廖子妤指自己是馬來西亞人，沒有經歷過80、90年代的香港，拍攝背景回到80年代的香港，她說：「自己有機會加入這個世界，覺得很夢幻。」

在戲中飾演張國榮的劉俊謙說：「這齣戲是2018年拍，是我第一套拍攝的電影，我對哥哥最大的感受，要學識愛人之餘，都要學識如何欣賞自己。」

古天樂及林家棟兩位影帝，在音樂會舉行之前接受現場媒體訪問，古天樂說：「第一次睇齣戲呈現70、80年代的情景，我覺得很神奇。我在戲中送梅姐到後台一場戲，她說要嫁給舞台，要做一件婚紗，拍攝時很感動，明知她是死撐也要上台，我很佩服她。」

林家棟說：「當年與梅姐一起拍《愛君如夢》大家經常講笑，梅姐經常叫我說些笑話，當時自己初出來，我其實是她的粉絲，她的唱片我全部都有買，她突然在我面前一齊拍戲，其實感覺好奇怪，記憶猶新，她很提攜新人。」

▲ ERROR成員被電影感動。

ERROR三子包括何啟華（Dee）、梁業（肥仔）及吳保錡亦到場支持，先睹《梅艷芳》，肥仔表示：「初時真的不熟識梅姐，知她得過很多獎，做了很多善事，看完之後我都哭得雙眼腫了。」

保錡說：「我也有哭，看到她最後穿着婚紗一場戲，唱《夕陽之歌》時，我真的很感動。」Dee說：「我看了兩次，都是被同一個位感動到，感動我是因為哥哥要走時，鋪排得很好看，看第二次都感到傷感唏噓。」

組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus）在看過電影《梅艷芳》後，一起哼出《夕陽之歌》，Marco說：「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，是令我流更多的眼淚，整套電影的音樂都很觸動人。」

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