兩度入閘陳玉娥缺提名　哭訴沒選委電話、電郵

▲ 陳玉娥在2018年立法會補選中，只取得不足1,500票。（香港電台節目截圖）

在2016年及2018年成功入閘，挑戰立法會新界東地區直選的陳玉娥，有意再度參選，不過提名期最後3天，她仍未取得足夠提名票。她哭訴指︰「電話又無、電郵又無，如何聯絡到選委？」

陳玉娥早在9月選委會投票日，已表明有意參選，並現身票站爭取提名，又在上月底「告急」，呼籲各方好友能夠提名她。她今日又召開記者會，表明已取得足夠新界北選民提名，但欠缺選委提名，仍然未能入閘，形容自己站在閘外「等運到」，情況淒涼。

新選舉制度下，候選人要在選委會五大界別中，都取得提名票。陳玉娥稱，嘗試尋找選委聯絡方法，不過「電話又無、電郵又無，如何聯絡到？」她更稱，在報章到知悉，有參選人獲建制派人士牽綫，就取到提名，希望同樣事情能發生在自己身上，更指「可不可以有大哥大幫幫手？」

陳玉娥兩次參選，不過票數都是同區最少的數人，但她話題性充足，包括曾稱讚前特首梁振英「CY就是太完美」，又試過在點票中心，要求與其他候選人合照，引發大量網民改圖。

陳玉娥打算參選新界北，該區現時有民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑及香港新方向劉欣宇報名。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS