【醫療事故】試管嬰兒診所擺烏龍誤植陌生人胚胎　婦誕女後崩潰：和我們完全不像

▲ 美國一間診所為兩名婦人植入胚胎時出錯，導致她們誕下對方的孩子。

美國早前發生一宗醫療事故，一間診所為兩名女子植入試管嬰兒胚胎時出錯，導致她們誕下對方的孩子。兩名婦人在不知情的狀況下撫養嬰兒4個月，得知真相後感崩潰，隨即安排交換嬰兒。其中一對夫婦日前決定控告涉事診所，要求賠償。

診所誤植陌生人胚胎

綜合外媒報導，現年41歲的音樂人Alexander Cardinale與43歲妻子Daphna Cardinale在2019年9月迎來二女兒出生。Alexander發現「女兒」擁有黑髮、膚色較深，外表和他們完全不像。Daphna同感奇怪，在嬰兒2個多月大時帶她接受親子鑑定，證實女嬰與他們沒有血緣關係。

涉事醫療機構為加州生殖健康中心，診所人員為Daphna及另一名女子植入試管嬰兒胚胎時出錯，導致她們誕下對方的孩子。診所其後聯絡到女嬰的親生父母，兩家人經過數次會面後，於去年1月透過法律程序交換女兒。

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母親感崩潰

Daphna與丈夫在本月8日召開記者會，決定控告涉事診所，追究法律責任。她談及此事時不禁落淚，指得知十月懷胎誕下陌生人的女兒，感到恐懼、憤怒和心碎：

我被奪去誕下親生孩子的機會，在懷孕期間，我從未有機會與她聯繫，感受她踢腿。

她指7歲大女難以理解父母換走妹妹的行為，兩夫婦在過程中亦出現焦慮、抑鬱和創傷後遺症的症狀，需要接受心理治療。她與丈夫商討後，決定向涉事醫療機構及其經營者Eliran Mor博士提告，指對方應就醫療事故、違約、疏忽和欺詐等行為進行賠償。據悉另一對夫婦亦有意提出訴訟。

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責任編輯：王明芳