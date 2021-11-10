【傑出人士】李慧詩及胡應湘獲樹仁頒授榮譽博士　表揚他們的卓越成就及社會貢獻

▲ 李慧詩及胡應湘獲樹仁頒授榮譽博士。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 ）

香港樹仁大學今日（10日）宣布將向胡應湘博士及李慧詩分別頒授榮譽工商管理學博士學位及榮譽社會科學博士學位，以表揚他們在專業領域中的卓越成就及對社會的傑出貢獻。

「牛下女車神」李慧詩自17歲起開始全職單車運動員的生涯，近年她出任香港體育學院單車助理教練，把自己在訓練和比賽中累積的經驗和心得，教導後輩，樹仁大學認為這種己欲達而達人的精神，與樹仁「敦仁博物」的校訓相契合。

李慧詩生涯期間曾歷經多次傷患停賽，但她刻苦訓練，永不言棄，創造出驕人的成績。她在2010年亞洲運動會的 500 米計時賽中，打破亞洲紀錄，奪得金牌。其後在2012年英國倫敦奧運會奪得凱琳賽銅牌。2013年，李慧詩在世界場地單車錦標賽中奪 得女子 500 米計時賽金牌，成為首名披上彩虹戰衣的香港單車女子運動員。

2014及2018年，她均在亞洲運動會凱琳賽和爭先賽中奪得金牌。成為香港首位連續兩屆亞運會的「雙料冠軍」。2018 年，她獲頒十大傑出青年獎。2021 年，她在2020日本東京 奧運會上再次奪得奧運銅牌。

今次樹仁大學頒授的博士學位將是胡應湘的第九個榮譽學位。胡應湘為聞名國際的企業家、工程師及慈善家，對香港、內地、以至東南亞各國的發展貢獻良多，更熱心投入支持教育及慈善事業。當中包括中外馳名的中國大酒店、肩負經濟發展推動力的沙角電廠，以及為廣東省珠三角發展打通經濟命脈的廣深高速公路和虎門大橋。胡博士畢生致力於建設跟經濟、民生有直接關係的基建工程上。

香港樹仁大學2018年獲批准頒授6個學科領域的哲學碩士及博士學位，是本港首間可頒授博士學位的私立大學。

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責任編輯：李榮忠